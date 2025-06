El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, charló con Canal 13, y dio declaraciones sobre los temas que abordará la Cámara Baja en una sesión especial prevista para este miércoles. Entre los puntos centrales, destacó la intención de actualizar el bono para jubilados y jubiladas, actualmente de $70.000, y llevarlo a una cifra que oscilaría entre los $110.000 y $115.000. Además, anticipó una importante reunión con una empresa minera francesa interesada en invertir en la provincia.

"Vamos a analizar los proyectos para actualizar el bono. La intención es elevarlo a $110.000’”, expresó el legislador, en referencia a una iniciativa que busca mejorar el ingreso mensual de un amplio sector de adultos mayores del país. “Ese bono quedó totalmente desactualizado. Viene del gobierno anterior y hoy, con esta inflación, claramente no alcanza”, explicó.

La agenda parlamentaria del día también incluye otros temas sensibles. “Se va a tratar la declaración de la emergencia por discapacidad por dos años, hasta 2027. Todos sabemos la situación complicada que viven las personas con discapacidad en Argentina con las últimas medidas”, afirmó Allende. Asimismo, mencionó el debate sobre la declaración de emergencia para distritos bonaerenses afectados por las inundaciones.

Por otra parte, el diputado sanjuanino destacó una reunión que mantendría con una empresa minera de capitales franceses. “Es una empresa muy importante que tiene inversiones en Argentina y en 15 países del mundo. Tienen más de 18.000 trabajadores y presencia en proyectos de litio, especialmente en Salta”, indicó. Consultado sobre si existía interés de invertir en San Juan, respondió: “Sí, hay interés concreto. La minería genera muchas expectativas, especialmente en nuestra provincia”.

Allende advirtió que este miércoles se desarrollará una jornada de movilización social. “Va a haber mucho movimiento en la calle. Se suman sectores muy vulnerables como los trabajadores de la salud, del hospital Garrahan y del CONICET, además de los jubilados que marchan todos los miércoles”, mencionó. También hizo referencia a la adhesión del colectivo Ni Una Menos, que conmemora 10 años de lucha contra la violencia de género.

El diputado no ocultó su preocupación por el rumbo que han tomado algunas políticas nacionales. “Lo que está pasando con el INTA es un contrasentido. Por un lado, se dice que se quiere potenciar el campo, pero por otro lado se desfinancia a uno de los organismos más importantes para la producción”, sostuvo.

En la misma línea, se refirió a la crítica situación del hospital Garrahan. “Vos sabés la importancia que tiene el Garrahan para nuestros chicos. ¿Cuántos niños de San Juan han sido trasladados ahí? Lo que está pasando en ese hospital es gravísimo”, lamentó.

Consultado sobre la posibilidad de lograr el quórum necesario para sesionar, Allende reconoció que hay incertidumbre. “Están trabajando desde el oficialismo para que no se llegue al quórum. Veremos cómo se comporta la oposición. En años electorales es difícil, y creo que vamos a tener muy pocas sesiones hasta octubre. Esta puede ser una de las últimas oportunidades para tratar estos proyectos tan importantes”, dijo.

Sobre la Ley de Zonas Frías: "La ley es clara, no debe haber más de un medidor por titular"

Además refirió a los recientes cuestionamientos y ajustes vinculados a la Ley de Zonas Frías, que otorga subsidios en las tarifas de gas a más de 123 mil familias en San Juan. "Presentamos hace diez días una propuesta con modificaciones vinculadas a la resolución sobre la rebaja del beneficio de los subsidios para algunos sectores", comentó Allende.

En ese sentido, advirtió: "La ley es clara, no debe haber más de un medidor por cada titular. Me han anticipado que hay casos con tres o cuatro medidores por persona, y eso no corresponde".

El diputado destacó que el subsidio tiene como objetivo principal asistir a los sectores más vulnerables: “Tenemos que ser cuidadosos. Esto está más que nada dedicado a quienes realmente lo necesitan. Los abusos pueden llevar a que se vea reducido este beneficio, que es tan importante y fundamental, sobre todo para nuestra zona”.

Allende explicó que se trata de una suba mínima destinada a sostener el programa. “Este aumento sirve para sostener el subsidio a los casi 123.000 beneficiarios en San Juan y a más de 4,5 millones de personas en todo el país”, detalló.

Además, alertó sobre los intentos del actual Gobierno nacional de eliminar este régimen: “El gobierno de Milei quiso eliminar este beneficio en tres oportunidades. La ley está vigente hasta 2031, por eso todos debemos ser custodios de que se cumpla como corresponde”. También desmintió algunas versiones que circularon: “Se empieza a instalar que la zona fría tiene beneficios en Puerto Madero y eso es mentira. No tiene alcance en esos sectores”.

Finalmente, Allende hizo un llamado a cuidar este logro legislativo: “Nos costó muchísimo incluir a San Juan en este beneficio. Es responsabilidad de todos preservarlo”.