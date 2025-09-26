La Fiscalía de Estado de la provincia tiene previsto presentar este viernes las primeras demandas judiciales de fuero civil para recuperar los gastos que debió afrontar el Ejecutivo en los operativos desplegados tras las amenazas de bombas registradas en los últimos meses.

Según confirmaron desde el organismo que conduce Sebastián Dávila, se iniciarán al menos dos procesos en tribunales, aunque no se descarta un tercero si en las próximas horas logran reunir la documentación necesaria. De no ser así, esta tercera presentación quedará para la semana próxima, cuando también podrían sumarse más reclamos.

En total, la Fiscalía lleva contabilizados 16 casos en los que avanzará por vía judicial para exigir la reparación de daños y perjuicios. Los montos que se reclamarán superan los 4 millones de pesos por cada operativo, cifra que la provincia gasta en promedio al activar estos despliegues de seguridad, de acuerdo con lo informado en conferencia de prensa cuando se anunció la estrategia legal.

Uno de los expedientes más relevantes es el que se iniciará contra Juan Carlos Salem, el hombre de 74 años que el 1 de agosto pasado realizó una amenaza de bomba durante el show de Lali Espósito en el estadio cubierto Aldo Cantoni. Salem ya fue condenado a tres años de prisión condicional y al pago de una multa de 10 mil pesos por la tenencia irregular de un arma encontrada en su domicilio. Sin embargo, la Fiscalía de Estado impugnó el fallo alcanzado por juicio abreviado y ahora buscará que también se lo obligue a reparar económicamente los perjuicios ocasionados.

La acción se extenderá además a al menos otra persona más involucrada en hechos similares. Desde el organismo remarcaron que el objetivo es recuperar los costos de los operativos, pero también dejar un precedente para desalentar conductas que generan alarma pública y movilizan recursos de manera injustificada.