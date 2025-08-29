Daniel Quiroga adelantó este jueves que al igual que sus pares de UDAP y UDA, rechazará la última propuesta del Gobierno. Además, el titular de AMET contó al móvil de Canal 13 que solicitarán que se frenen el pago de plus de la Obra Social Provincia (OSP).

"Los docentes están muy molestos por los plus que pagan de diferentes maneras en las atenciones", expresó el sindicalista.

Quiroga señaló que además de no acordar el punto siempre conflictivo del incremento salarial, tampoco se pudieron poner de acuerdo en otros puntos que AMET considera clave como los puntos que pidieron para llegar a los 500 puntos en el Cargo Testigo, más el incremento porcentual en la conectividad, titularizaciones (influye en la estabilidad laboral y no en lo salarial), el decreto 1890 para que se pueda normalizar las escuelas, “queremos que se puedan hacer las coberturas correctas porque a un docente no le conviene subir a director porque gana menos que si estuviera trabajando en la hora de cátedra, y necesitamos gente con experiencia”.

El gremialista definió al plenario de delegados donde bajaron la última propuesta de Gobierno, como "tensa". "Los delegados rechazamos por una cuestión muy sencilla: todavía no se define agosto, y no está adentro de lo que originalmente hemos pedido", señaló el titular de AMET

Quiroga aseguró que esta negociación es similar a la que se dio en abril, donde al no definirse la paritaria del mes de marzo, se terminó resolviendo a instancias de conciliación obligatoria. "Ahí terminamos negociando y nos pagaron lo que no nos habían pagado en marzo. Ahora estamos de la misma manera, esta paritaria no se termina, y es la paritaria que hemos empezado en agosto, para definir el sueldo de agosto y si es posible el sueldo de septiembre y octubre", señaló.

Cabe recordar, que pase lo que pase en la reanudación de la paritaria el viernes 29 en la siesta, el Gobierno ya definió que el sábado 30 les depositará a los docentes, junto con el resto de los empleados públicos. El sueldo contará con el aumento del 1,9% conforme al IPC de julio.