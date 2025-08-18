El candidato a diputado nacional por el frente Fuerza San Juan, Cristian Andino, que tiene como base al Partido Justicialista, estuvo en “Mirá Quién Habla” por “Canal 13” y habló de cómo se gestó su nombre para encabezar la lista de uno de los espacios más grandes que competirá en estas elecciones como es el peronismo. Con un discurso con tinte político y con carga electoral, disparó contra Nación y habló de ser la alternativa a la administración libertaria.

Las charlas de Fuerza San Juan se llevaron gran protagonismo del arco político durante la semana pasada. Entre los principales dirigentes hubo hermetismo para tomar la decisión, pero para Andino se trató de un extenso proceso de conversaciones.

“Hubo mucho diálogo, había que definir una lista en esta variedad de opciones. La Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista tenía las facultades delegadas por el Congreso del PJ para definir las candidaturas. Se escuchó más que anda a los intendentes, diputados, concejales, presidentes de juntas departamentales. Había intendentes que querían que encabece Fabián (Gramajo) que es un gran dirigente y otros José Luis (Gioja), ni hablar de lo que representa para nosotros la figura de él. Pero esa tarea quedó para la Mesa Ejecutiva”, contó el exintendente de San Martín.

Con el objetivo de dejar atrás todo lo que se ocasionó en materia especulativa respecto a los nombres, el sanmartiniano lanzó: “Yo soy el candidato del frente, no somos candidatos ni siquiera de un partido, somos candidatos del frente en el que está José Luis, Sergio, intendentes y defendemos las ideas de lo que vamos a ir a proponer a cada sanjuanino”.

Dentro de las charlas, hubo rumores que en las negociaciones entraron conversaciones del futuro con la mirada puesta en 2027, a lo que Andino respondió: “Tenemos claro que tenemos que hacer una muy buena elección para ir a disputar lo más importante que tiene que ser ganar en la nación y en la provincia. Pero hoy estamos enfocados en estas elecciones”.

Sobre las propuestas, el candidato del peronismo apuntó el discurso al gobierno de Javier Milei y al mencionar que “hay un gobierno nacional de ajuste, de apertura de economía, con dólar barato. El presidente que es el jefe del Estado dijo que es el topo que viene a destruirlo. Y nosotros somos la alternativa a ese modelo, creemos fuertemente que el estado es el gran ordenador en lo económico y en lo social” y añadió: “Vamos a ir a defender San Juan, el equilibrio del que habla Milei es ficticio, hay un ajuste terrible a las provincias”.

La campaña oficialmente empieza en poco más de una semana, pero Andino ya sabe que será una batalla en la que esta vez deberá jugar desde otra vereda respecto a las campañas que ya afrontó, entendiendo que el espacio que representa no es oficialismo.