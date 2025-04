El dirigente justicialista Cristian Andino recordó su paso como intendente del departamento San Martín y destacó la necesidad de que el peronismo sanjuanino trabaje por la unidad de cara a las próximas elecciones. Aseguró que se trata del camino para ofrecer una verdadera alternativa frente a las políticas nacionales actuales.

Consultado sobre el escenario electoral y el evitar las PASO, fue tajante: “Lo mejor que nos puede pasar es lograr encontrar una lista de unidad. Hay que dejar de lado los intereses particulares y mezquinos, y pensar en el interés general: que nuestro espacio haga la mejor elección posible”.

En ese sentido, expresó su preocupación por la fragmentación del peronismo. “Cada vez que nos dividimos, terminamos beneficiando al oficialismo. Hay que hacer un esfuerzo para aunar criterios y defender un modelo de gestión donde el Estado sea el gran ordenador”, dijo en Canal 13.

Esta base de su gobernabilidad lo lleva a ser uno de los potenciales candidatos para las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este 2025, aunque señaló que "Ojalá haya muchos dirigentes con buena imagen, pero sobre todo con capacidad de generar confianza y expectativa. De eso se trata la política”.

Sobre la situación nacional, Andino se mostró crítico con las políticas del gobierno libertario. “Todos los días cierran industrias, los jubilados no pueden pagar la luz ni acceder a medicamentos. Nos están perjudicando, sobre todo a los trabajadores. Necesitamos construir una verdadera alternativa”, remarcó.

En el plano provincial, reconoció que no todos los sectores del PJ piensan igual respecto a la unidad. “Pepe Villa dijo que no cree que se logre. Bueno, él ya se quiere ir a su casa. Pero yo todavía tengo ganas y me gusta caminar la provincia, hablar con la gente”, aseguró.

Además, reivindicó el rol de los intendentes: “Son quienes mejor conocen la realidad. De los 19, 15 fueron de nuestro frente y 14 nos acompañaron cuando fui candidato a vicegobernador. Tenemos un buen diálogo y siempre los escucho”.

Su papel en la intendencia en su juventud

“A mí, a los 30 años, los vecinos y vecinas de San Martín me dieron la oportunidad de ser intendente. Era un pibe, soltero, sin hijos, y me confiaron semejante responsabilidad”, dijo Andino con emoción. “Generamos expectativas y cumplimos. Todo lo que prometimos en gestión lo hicimos a rajatabla”, dijo.

Durante su gestión, San Martín experimentó una transformación profunda. “Hoy es un lugar con oportunidades, donde dan ganas de vivir. Tenemos casi el 80% del departamento con servicios de cloacas y agua, algo muy difícil de lograr en zonas rurales”, destacó.

Andino también remarcó algunas de las iniciativas educativas que se implementaron durante su gestión. “Creamos el único instituto municipal de inglés de la Argentina. Los chicos pueden estudiar gratis y obtener un título, porque sabemos que el inglés es clave para el futuro”, señaló.