El candidato de Fuerza San Juan, Cristian Andino, se refirió este lunes a los resultados de las elecciones legislativas celebradas en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró una victoria clave frente a La Libertad Avanza. Para el dirigente sanjuanino, el mensaje de las urnas fue claro: “La gente quiere ponerle un límite a este modelo de Gobierno”.

En declaraciones en Canal 13 San Juan, Andino señaló que el resultado bonaerense “significa un mensaje hacia el presidente Javier Milei”. Y agregó: “El presidente tiene que respetar la república. Lo que ha establecido el ciudadano es un freno, un límite a todo lo que representa este gobierno a nivel nacional”.

Con tono optimista de cara a las elecciones de octubre, el candidato sostuvo que el triunfo del peronismo en Buenos Aires tendrá un impacto directo en la provincia: “Esto se va a replicar en octubre en San Juan”, aseguró.

Además, describió la difícil situación que atraviesan distintos sectores de la sociedad sanjuanina:

“Me encuentro con abuelos y abuelas que no llegan a fin de mes. Cuando recorro San Juan siempre me encuentro con alguien que quedó desocupado. Siempre te encontrás con una persona con discapacidad que la ves triste porque no está recibiendo la atención que merece”, agregó.

“Yo no me encuentro con nadie que le esté yendo mejor que antes con el gobierno de Milei”, remarcó.

Andino también diferenció la estrategia de su espacio frente a otros competidores. “Somos conscientes de que los candidatos de los otros espacios tienen un aparato nacional, los que responden a Milei, y un aparato provincial, los que responden a Orrego, lo que les permite llegar con más facilidad a través de las redes. Nosotros vamos a llevar una campaña austera, con mucho territorio”, adelantó.

Finalmente, el candidato de Fuerza San Juan reafirmó su compromiso: “Quien les habla va a ir con convicción a defender San Juan y ponerle un límite al presidente, pero con respeto. Lo que uno percibe en la calle es que las personas no la están pasando bien”.