El diputado nacional electo Cristian Andino analizó el resultado de las elecciones legislativas en la que salió primer con el frente Fuerza San Juan y lo definió como un punto de partida hacia 2027, al destacar el crecimiento de su espacio político en un escenario marcado por la polarización y la irrupción de La Libertad Avanza a nivel nacional.

“Hoy en el escenario irrumpe un nuevo actor que es el presidente Milei, entonces ya no podés hablar de una competencia entre dos espacios. Hoy, contra toda la estructura del gobierno nacional y del gobierno provincial, ganar sin ser gobierno es muy bueno”, expresó Andino, subrayando el mérito de haber obtenido un resultado positivo frente a administraciones con fuerte estructura política.

El legislador electo consideró que la unidad será clave para fortalecer la alternativa opositora: “La gente votó al frente. Tenemos que hacer un análisis potente, que es la unidad, y trabajarla todos los días de cara al 2027. Mi aspiración es que gobernemos San Juan”, afirmó.

En esa línea, remarcó que el desafío hacia adelante será sostener un proyecto que logre empatía y cercanía con la sociedad. “Los actores que tengan aspiraciones en esta patriada tienen que entender que el camino hacia 2027 debe ser con unidad y con una propuesta que llegue a la gente”, señaló.

Andino también definió con claridad al adversario político: “El adversario es el gobierno nacional y provincial. Tenemos que plantearnos como una alternativa real frente a cada uno de esos gobiernos”.

Respecto del contexto político nacional, el diputado electo planteó una fuerte crítica al modelo económico impulsado por la administración libertaria: “Hoy hay un 60% del país que no acompaña este modelo de ajuste, que no produce, que atenta contra las economías regionales y contra los jubilados. Y si lo bajás a la provincia, un 75% no votó al presidente. Estoy dentro de ese 60% que no comparte el modelo de ajuste nacional”.

Andino insistió en la necesidad de diálogo al sostener que “vamos a sentarnos a defender con convicción nuestras ideas. Ojalá el presidente tenga la humildad de escuchar, porque este modelo no tiene buen fin. Hoy se sostiene por los dólares que se están tomando prestados, y que deberán devolver generaciones futuras”.

Por último, sostuvo que el éxito electoral de La Libertad Avanza en San Juan responde más al arrastre de la figura presidencial que a la consolidación de liderazgos locales. “Los candidatos de LLA en la provincia no son personas con militancia o trayectoria política. La victoria tiene que ver con el presidente, no con estructuras territoriales”, concluyó.