Cristian Andino, candidato a diputado por el frente Fuerza San Juan, concedió una entrevista a Canal 13, a pocos días de la elección en la que los sanjuaninos elegirán a sus nuevos diputados nacionales, el ex intendente no contó cuáles son sus proyectos si llega a ocupar una banca, más bien se limitó a criticar la gestión del presidente Javier Milei.

El sanmartiniano concedió una entrevista al programa Jorge por la Mañana, pese a la insistencia de los entrevistadores, el candidato por el peronismo no puntualizó cuáles son los proyectos que presentaría, pero sí descargó artillería contra Milei.

Andino, quien comparte lista con la caucetera Romina Rosas y el chimbero Fabián Gramajo, contó que cuenta con formación en economía y aseveró que la gestión mileista no alcanzó el equilibrio fiscal que pregona.

“Si el presidente dice que la macroeconomía está ordenada, equilibrada, uno no gasta más de lo que le ingresa y no va a ir a pedir plata a un banco”, aseveró el ex intendente de San Martín.

“Si la macroeconomía está equilibrada porque salió corriendo Milei a pedirle plata a Donald Trump”, aseveró el candidato quien aseguró que si tuviera enfrente al presidente le diría que miente porque “la macroeconomía no está equilibrada porque no le está transfiriendo los recursos que le corresponden a cada provincia”, lanzó Andino.