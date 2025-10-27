En las elecciones para renovar 3 bancas en la Cámara de Diputados, el frente Fuerza San Juan logró imponerse en la provincia y de esa forma, Cristian Andino se convirtió en el gran ganador de la noche. El legislador electo destacó la victoria y recalcó que hay un 60% de argentinos que no están de acuerdo con las políticas del presidente Javier Milei.

Las primeras apreciaciones de Andino fueron para agradecer a la militancia al mencionar: “Agradezco a aquellos sanjuaninos que confiaron en nuestro proyecto político. Decirles que vamos a trabajar con mucho compromiso para no fallarles. Y a los que no nos acompañaron con su voto, sepan que van a encontrar en Cristian Andino una persona de laburo, de consenso, de diálogo. Voy a trabaja por San Juan, no vamos a poner palos en la rueda, queremos que le vaya bien a la provincia de San Juan y a la Argentina”.

El extintendente de San Martín, hizo parte de la victoria a los jefes comunales. “Quiero agradecer a los intendentes que se pudieron la campaña al hombro en su territorio y fueron unos militantes más, por eso valoro mucho el trabajo. Y en lugares donde no éramos Gobierno, ahí estábamos con las Juntas y la estructura, con mucho sacrificio. Tratamos de multiplicarnos, de recorrer todo el interior”, dijo.

Sin embargo, el legislador electo disparó contra Milei y señaló: “Hay un 60% de la Argentina que no está de acuerdo con las políticas de ajuste que lleva adelante el presidente Milei, porque sólo ha sacado el 40%. Hay un 60% que no lo comparte y ahí me encuentran a mí. En San Juan hay un 75% que le dijo no al ajuste, a estas políticas públicas que nosotros entendemos que está destruyendo el empleo, no hay país en el mundo que no tenga obra pública. Es buenos que se baje la inflación y todos estamos de acuerdo, pero me parece que este resultado electoral, no lo lleve a profundizar el ajuste porque no es bueno encontrarse con familias que han perdió el laburo y jubilados que no llevan a fin de mes”.

Por último, puso en valor la victoria en un contexto provincial adverso dado que no son oficialismo en San Juan. “Hemos ganado todos, les agradezco a todos porque todos han aportado su granito de arena. Sólo se ha ganado en 9 provincias (peronismo) y una de esas es San Juan, pero de esas 9, San Juan es la única en la que no somos gobierno, entonces es doble mérito de toda esta militancia que agradezco de todo corazón”, sentenció.