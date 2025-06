En medio de crecientes tensiones políticas, el exgobernador sanjuanino y dirigente justicialista José Luis Gioja rompió el silencio en Canal 13, tras los rumores de una posible detención de Cristina Fernández de Kirchner. En declaraciones públicas, fue categórico: “Te puede gustar o no quién es, pero en democracia estas cosas no pueden pasar. Esto es una proscripción”.

Gioja advirtió sobre lo que considera una “campaña” para desprestigiar al kirchnerismo y señaló que detrás de las causas judiciales contra la expresidenta hay una clara intencionalidad política. “Cuando se habla de kirchnerismo con un tono despectivo, se busca bajarle el precio a los que hacemos política. Esto es parte de una estrategia para que no se sepa la verdad. Las noticias falsas han calado muy hondo”, reflexionó.

Sobre los fallos judiciales que involucran a Fernández de Kirchner, el dirigente peronista cuestionó duramente la imparcialidad de los magistrados: “Los jueces que la juzgaron iban a jugar al fútbol a la quinta presidencial de Macri, que fue justamente quien la denunció. ¿Dónde está la independencia?”, se preguntó.

En ese mismo sentido, recordó que incluso el fiscal Guillermo Marijuan, “quien mandó retroexcavadoras a la Patagonia buscando una supuesta ruta del dinero K”, terminó reconociendo que “no había pruebas contra Cristina Fernández”.

Gioja insistió en que el proceso judicial está viciado desde el inicio y que todo apunta a una persecución política: “Está lleno de defectos. Se trata de una acción para proscribir a alguien que ha sido dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora, diputada nacional y provincial. No creo que haya alguien con semejante currículum. Te puede gustar o no, pero esto en democracia no puede pasar”, remarcó.

También expresó su preocupación por el impacto institucional que podría tener un fallo adverso: “Si ya está escrito, como dicen algunos medios, eso daña profundamente a la democracia. Porque esto no es justicia, esto es revancha. No se puede violar la Constitución ni hacer uso discrecional de los decretos de necesidad y urgencia como hace este Ejecutivo. El voto no te da poderes para pisotear las normas”.

El dirigente se mostró visiblemente afectado por la situación actual del país: “Necesitamos dejar de tener una piedra en el costado izquierdo del pecho y empezar a tener un corazón para no ser tan crueles y dejar de hacer sufrir a nuestro pueblo”.

Sobre el contexto político, confirmó que hay “estado de alerta” en la militancia peronista y mencionó que se están desarrollando reuniones tanto en el Instituto Patria como en el Consejo Nacional del Partido Justicialista. “No es casual que esto ocurra justo en un día tan significativo, cuando se cumplen 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo”, sostuvo, en referencia a uno de los episodios más trágicos de la historia argentina.

En su cierre, Gioja apeló a la defensa de los valores democráticos: “La libertad es el bien más preciado que tiene el ser humano. No podemos aceptar que estén pasando estas cosas en la Argentina de hoy”.