En la antesala de un encuentro programado con el presidente argentino Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri aseguró que el Pro­Partido Republicano tendrá un candidato presidencial en las elecciones de 2027.

Durante su exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp en Chile, Macri señaló que “el PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene”. Sin embargo, reconoció que “lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27”.

El expresidente señaló además que la prioridad inmediata de su partido es respaldar las ideas del gobierno de Milei, considerando que “son las correctas”, y destacó que “hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei”. Al mismo tiempo, consideró que al gobierno “le hace falta más músculo en la gestión y el diálogo”, y marcó una agenda de reformas: achicamiento del gasto público, reducción de impuestos, mayor apertura al mundo, desregulación y privatización.

Respecto a su vínculo con Milei, Macri comentó: “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”. Al mismo tiempo, elogió que el actual gobierno logró “desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90 % de los argentinos” y evitó una crisis terminal, aunque advirtió que ahora debe “cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.

Al abordar el futuro político del Pro, Macri fue cauteloso sobre su propia participación: “No me convencieron en el 23, difícil me convenzan en el 27”, dijo, señalando además que “la política le pasa una factura muy grande a toda la familia, porque la agresión no tiene límite, las fake news no tienen límite”.

El anuncio —aunque no entra en detalles sobre quién podría ser el candidato— pone en marcha el reloj interno del partido rumbo a 2027 y marca el deseo del Pro de mantenerse como actor autónomo, incluso en el marco de alianzas con la fuerza de Milei. La declaración adquiere además relevancia en el contexto de la polarización política en Argentina y la disputa por la representación del espacio liberal y de centro-derecha.

En los próximos meses se espera que el partido comience definiciones estratégicas: perfil del candidato, mecanismo de selección interna, alianzas posibles y cómo se posicionará frente al gobierno y la oposición. Mientras tanto, Macri – como figura fundadora del partido – ofrece señales de que el Pro busca recuperar protagonismo electoral propio sin depender exclusivamente del liderazgo de otros actores.