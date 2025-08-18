Aquí están, éstos son: todos los candidatos sanjuaninos a diputados nacionales

Con el plazo de presentación de listas vencido y la oficialización de la Dirección Nacional Electoral, en San Juan se confirmó que serán diez las fuerzas políticas que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En juego estarán tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que convierte a la provincia en un escenario clave de disputa.

El Frente Por San Juan definió a Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo como sus principales candidatos, mientras que María Eva Acosta, Carlos Jaime y María de los Ángeles Moreno completarán la nómina como suplentes.

En el Frente Fuerza San Juan, tras tensas negociaciones internas que derivaron en la salida del giosjismo, la lista será encabezada por Cristian Andino, acompañado por Romina Rosas y Fabián Gramajo. Como suplentes estarán Edith Liquitay, Gabriel Castro y Rosana Rubiño.

Por su parte, La Libertad Avanza San Juan, que decidió no conformar alianzas, llevará como candidatos al segundo del INV, Abel Chiconi, Cristina Tejada Heredia y al bloquista que se alejó de aquel partido, Juan Sancassani. Los suplentes serán Silvina Tomeo, Alexis Robles y Estefanía del Rosario Fernández.

El frente Provincias Unidas apostará a Emilio Baistrocchi como primer candidato, seguido por Paola Díaz y Pedro Rodríguez. La lista de suplentes estará compuesta por Silvia Guevara, Martín Vega Sánchez y Natalia Castro.

En Ideas de la Libertad, el encabezado será Gastón Briozzo, junto a Nancy Mingolla y Raúl Moreno. Los suplentes son Abigail Castro, Gonzalo Medina y María Josefina Place.

La Cruzada Renovadora, con Alfredo Avelín Nollens a la cabeza, completará su boleta con Carmen Chimino y Alejandro Gómez como titulares, y Rosa Ana Aguirre, José Marcelo Pereyra Cuevas y Laura de Sisterna como suplentes.

El Partido Libertario postuló a Yolanda Agüero como primera candidata, acompañada por Manuel Alejandro Galdeano, empresario ligado al transporte y turismo, y la docente Nancy Bárbara Illanes.

En Evolución Liberal, el empresario Sergio Vallejos liderará la lista junto a Noelia Herrera y Héctor Bastías.

El frente Igualar, impulsado por el GEN, llevará como primer candidato a Marcelo Arancibia, secundado por Cecilia Ruarte y Adrián Galaverna.

Finalmente, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad postulará a Cristian Jurado del MST, acompañado por Gloria Cimino de la Izquierda Socialista y Lucas Casciaro del Partido Obrero. Como suplentes se inscribieron Laura Fernández, Mauricio Núñez y Melina Barbieri.

De esta manera, el escenario electoral sanjuanino quedó delineado con una amplia oferta de candidatos y fuerzas políticas que buscarán representación en la Cámara baja, en una elección donde cada voto será determinante para definir los tres escaños en juego.