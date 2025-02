En una entrevista con Canal 13, el abogado y dirigente político Marcelo Arancibia lanzó una dura crítica al Presidente Javier Milei, acusándolo de demostrar una "faceta autoritaria muy peligrosa" al designar de manera irregular a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir a Lijo y García-Mansilla. Arancibia aseguró que esta decisión no solo viola la Constitución, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica del país.

“El decreto del presidente por el cual designa dos comisionados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es nulo, insalvable, e inconstitucionalidad”, mencionó Arancibia. Además dijo: “Especialmente es un hecho muy grave que afecta seriamente a nuestro estado de derecho, al sistema representativo republicano y también al federalismo”. "Esto ha sido, digamos, de poner en comisión a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la discusión en términos jurídicos no cabe. Hay un consenso respecto a la forma en que se deben designar a los miembros de la Corte", afirmó Arancibia.

El abogado, comparó esta situación con otros cargos clave, como el Defensor del Pueblo de la Nación o el Procurador General de la Corte, que llevan años vacantes debido a la falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Senado. "Este es un problema político, pero resolverlo a patadas a la Constitución no es la manera", sostuvo.

Arancibia advirtió que la designación irregular de los nuevos miembros de la Corte Suprema genera incertidumbre sobre la legitimidad de sus fallos. "A partir de este momento, con esta integración ilegítima de la Corte, lo que se ha perdido es la seguridad jurídica de los fallos. Lo que la Corte interpreta como constitucional, ya sea en la vida privada de las personas o en conflictos con actos del Gobierno, carece de la certeza y estabilidad que debiera tener", explicó.

El abogado también criticó la figura de Manuel García Mansilla, uno de los designados, a quien describió como un jurista con un pensamiento "ultraconservador" y "seccionario", más cercano al siglo XIX que al XXI. "El costo de García Mansilla al entrar de esta manera a la Corte es ser obediente al presidente de la Nación. Esto es sumamente preocupante lo que esta sucediendo", afirmó.

Arancibia también se refirió a la designación de Ariel Lijo, cuestionando su legitimidad y recordando que los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo. "El artículo 99 de la Constitución, en su inciso 2, habilita al presidente a designar empleados en comisión, pero se refiere a su área de competencia, no a los jueces. Los jueces no son empleados del presidente", señaló.

Además, recordó que Ariel Lijo fue uno de los postulantes más cuestionados en la audiencia pública realizada para su designación. "Hay que decirlo con todas las letras: Ariel Lijo simboliza la falla del sistema político. Es conocido por casos de enriquecimiento ilícito, corrupción y por haber paralizado causas judiciales para investigar a políticos de otros órganos de poder", denunció.

"Esperemos que la sociedad no justifique a los gobiernos cuando se apartan de la Constitución y la ley solo porque hay un 'veranito económico'. Esos veranitos terminan abruptamente en un invierno cruel cuando los gobiernos avasallan las instituciones y la Constitución. Y eso es lo que está pasando en este momento", afirmó. Tras ello, instó a la sociedad a estar alerta ante lo que calificó como un "pacto político" para garantizar la impunidad del Gobierno. "Poner en jaque a la Corte Suprema es poner en riesgo el principal órgano de justicia del país. Esto no es solo un problema jurídico, es un problema que afecta a toda la democracia", concluyó.