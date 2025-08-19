Tras conocerse que la Justicia Federal determinó que el GEN no podrá participar de las elecciones legislativas, Marcelo Arancibia visitó Compacto Trece y aclaró que todavía no está definido que no puedan participar. El argumento del referente del partido, es que existe una posibilidad que se le permita participar como candidato extrapartidario.

“Primero decir que yo sería candidato extrapartidario de un partido”, sostuvo. Luego explicó: “Como es de público conocimiento el Congreso de la Nación, este año suspendió las PASO y, el candidato electoral es tan reducido desde el punto de vista temporal, que no había tiempo para hacer internas, por lo que, sin PASO y sin internas partidarias abiertas o cerradas, los partidos políticos, por la Cámara Electoral Nacional tenían la obligación de hacer funcionar sus organismos internos, garantizando, de este modo, la participación de las minorías, y en mi caso, como candidato extrapartidario ser resuelto por el máximo órgano de este partido político (GEN)”

Arancibia expresó: "Aparentemente el problema está, en que esa asamblea se habría hecho posterior a la fecha que estaba establecida en el calendario electoral. Es por ello, que estamos esperando que el Tribunal Electoral resuelva si nos habilita o no"

A pesar de la decisión de la Justicia Federal, el referente del GEN reveló que no pierden las esperanzas de poder competir. "Nosotros tenemos toda la esperanza de que seamos habilitados porque ya estamos casi en campaña y muy entusiasmados".