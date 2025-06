El referente del GEN en San Juan, Marcelo Arancibia, habló sobre el panorama electoral de cara a las elecciones legislativas de este año y fue categórico al marcar límites ideológicos en la construcción de frentes. En declaraciones recientes, puso en pausa cualquier posibilidad de alianza con Emilio Baistrocchi y condicionó su acercamiento al oficialismo provincial liderado por Marcelo Orrego a una definición clara: si el mandatario decide apoyar directa o indirectamente a Javier Milei, el GEN no conformará el frente.

“Nosotros tuvimos con Producción y Trabajo un acuerdo y un frente electoral. Estamos esperando que ellos tomen una decisión: si van a apoyar en forma abierta o indirecta a Milei, ya sea integrando una misma lista o llevando una propia, pero apoyando sus políticas, de ser así, nosotros no vamos a repetir con ellos un frente electoral”, lanzó Arancibia en el terreno de las legislativas que renovará bancas en el Congreso de la Nación.

Arancibia remarcó la indefinición del escenario político provincial y nacional; y según su experiencia, “jamás he visto que estemos tan cerca de un comicio electoral y donde la dirigencia política no tenga claro qué hacer, cuál va a ser la estrategia, el esquema de alianzas y quiénes serán los candidatos.”

En ese marco, se diferenció tanto del oficialismo nacional como del kirchnerismo. “Está claro que vamos a ser opositores al gobierno nacional sin tener nada que ver con el kirchnerismo”, sostuvo y en su análisis agregó que el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner agudiza la confusión política, ya que “es una vuelta más a ese desconcierto de algunos sectores”.

Sobre el vínculo con Baistrocchi, fue cauto y contó que tiene “conversaciones, me parece muy interesante su decisión de haber pegado un portazo en el PJ y no bancar más las banderas de Cristina, Gioja ni Uñac. Pero eso no es sinónimo de conversar sobre un frente electoral”. En el mismo sentido, el abogado aseguró que está esperanzado en poder construir un nuevo espacio plural, al señalar: “Queremos un centro democrático, integrado por personas de distintas experiencias políticas. Es una gran oportunidad”.

Arancibia, al mismo tiempo lamentó la falta de comunicación del orreguismo porque según sostuvo “Producción y Trabajo es un partido muy extraño, de poca comunicación. Esperamos que convoquen a los aliados de 2023 para discutir el rumbo electoral en el ámbito pertinente”.

Así, la decisión de Orrego será determinante para el GEN, que aguarda por el oficialismo local para saber con quién caminarán rumbo a octubre.