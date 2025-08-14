El dirigente del GEN en San Juan, Marcelo Arancibia, confirmó en Mirá quien habla que su partido participará en las elecciones legislativas del 26 de octubre sin formar parte de ningún frente. En una entrevista en Canal 13, explicó que la decisión responde a la necesidad de ofrecer “una opción democrática y republicana” que permita marcar límites a la gestión de Javier Milei y comenzar a construir una alternativa para 2027.

“Queremos ofrecerle a la sociedad sanjuanina una opción democrática que le ponga límites al Gobierno Nacional”, afirmó. Y sobre la posibilidad de encabezar la lista, agregó: “Si nos presentamos, es una posibilidad”.

Arancibia recordó que en un principio se evaluó reeditar la alianza con Producción y Trabajo, como en 2023, pero que las negociaciones no prosperaron. “Es historia. Nosotros conversamos con muchos sectores políticos, pero no vamos a mezclarnos. Nuestro único patrimonio es la coherencia, la palabra y la visión de una sociedad democrática”, sostuvo.

Cuestionó, además, que el oficialismo provincial haya sumado a figuras y espacios que durante años fueron opositores. “Producción y Trabajo ha hecho una alianza con sectores que hasta hace poco le aguantaban los trapos a Néstor, Cristina, Massa, Alberto Fernández y en San Juan a Gioja y Uñac. Esto significa consolidar un estatus quo y dejar de lado los cambios prometidos en 2023”, señaló.

El dirigente opinó que la política argentina atraviesa una crisis de representación. “El sistema político se desmoronó en 2023". A la vez dijo que "Pareciera que Milei no tiene con quién perder y eso es porque quien debía ser la principal oposición, el Partido Justicialista, no hizo ni autocrítica ni renovación. La gente ve la política como una fábrica de mentiras y decepciones, cruzada por intereses oscuros”, expresó.

También reconoció errores propios, como haber apoyado a Patricia Bullrich en las presidenciales: “Fue mi peor error político. Ella es responsable de sumarse sin beneficio de inventario a la ultraderecha de Milei, con todo lo que eso significa ideológicamente”.

Sobre el debate minero en San Juan, Arancibia afirmó que el GEN siempre planteó reparos frente al problema del agua. “Si no resolvemos la cuestión hídrica antes de seguir expandiendo la actividad, vamos a correr el riesgo de quedarnos sin agua en poco tiempo”, advirtió. Además, pidió discutir el modelo capitalista que se quiere para la provincia y el país: “Creemos en la economía de mercado, pero con un Estado que establezca igualdad de oportunidades. No es lo mismo nacer en una cuna de oro que en una villa miseria”.

Ausentismo

El referente del GEN también analizó el creciente ausentismo electoral: “Nos están mandando un mensaje claro. Cuando la gente deja de creer en la fuerza del voto y en el sistema democrático para corregir errores, es preocupante. Sin público, el circo no funciona”.

De cara al 26 de octubre, Arancibia advirtió sobre la estrategia del oficialismo nacional: “La Libertad Avanza busca un tercio del Congreso para bloquearlo y gobernar por decreto. Necesitan legisladores disciplinados y silenciosos. El kirchnerismo, en cambio, quiere que fracase el gobierno. San Juan tiene que procurar representantes que debatan, que propongan leyes, que participen en el debate nacional. No podemos tener legisladores que trasciendan porque no hablan”.

En ese sentido, destacó: “Hay que ir a defender a la provincia construyendo una nación para todos. Ni gente que levante la mano por disciplina, ni que vaya a meter palos, ni que negocie votos por beneficios particulares". Además dijo: "Tenemos el legado de Sarmiento y debemos llevarlo a todas partes, defendiendo la educación y la palabra de la política en el Congreso”.

Arancibia concluyó que el GEN está legalmente habilitado para presentar lista y que el objetivo es claro: “Participar y darle a la ciudadanía una alternativa coherente y republicana. El escenario es favorable y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para estar en la contienda electoral”.