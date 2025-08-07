El dirigente del partido GEN en San Juan, Marcelo Arancibia, dio declaraciones contundentes sobre el panorama político provincial y nacional, señalando una marcada continuidad entre la actual administración del gobernador Marcelo Orrego y las anteriores gestiones de Gioja y Uñac. Arancibia, quien formó parte del lema "Juntos por el Cambio" en un acuerdo electoral en 2023, se distanció del oficialismo provincial y descartó cualquier tipo de alianza con el "populismo mileísta".

Según Arancibia, el gobierno de Orrego "no se ha distinguido de las anteriores gestiones, ha continuado en lo básico con las políticas que llevaba adelante Gioja y Uñac". Además, criticó la falta de los "cambios institucionales que nos comprometimos en las elecciones del 2030". Esta percepción, sumada a otras razones, ha llevado a su espacio político a tomar distancia del gobierno provincial, resultando en que no sean convocados para integrar el oficialismo en las próximas definiciones de frentes electorales.

En cuanto al plano nacional, el GEN ha manifestado su firme oposición al populismo actual. Arancibia explicó: "nosotros en este año y medio como espacio político hemos manifestado que así como durante 20 años estuvimos en la vereda enfrente del populismo kirchnerista, no nos íbamos a sumar al populismo mileísta". Fundamenta esta postura en la creencia de que, más allá de diferencias económicas, existe una "metodología política de destrucción de la democracia por dentro" y un "destrato al que piensa distinto". También señaló que, aunque la situación inflacionaria ha mejorado, la economía "está con alambre" y el presidente enfrenta dificultades para acordar con las provincias, lo que resulta en un ajuste que afecta a los sectores más vulnerables.

Frente a este escenario, Arancibia enfatizó la necesidad de "reconstruir su sistema político y necesita tener una oposición alternativa a los libertarios" en Argentina y San Juan. Subrayó que su propuesta no implica "entregarse a esta oferta política de la ultraderecha", como considera que ha hecho el PRO a nivel nacional, dejando "al desamparo a muchos electores". El objetivo es ofrecer una alternativa que no solo encuentre la salida a la crisis económica, sino que lo haga con equidad en la distribución del esfuerzo social y dentro del estado de derecho, respetando el federalismo, las provincias y los más vulnerables.

El dirigente del GEN destacó que el electorado, tanto argentino como sanjuanino, que no desea "volver para atrás" pero se siente "disconforme o desilusionado por la gestión de Milei", no debe tener como única opción abstenerse de votar por falta de representación. Enfatizó la importancia de una "representación democrática, republicana y con un sentido de ordenamiento económico" que priorice la equidad y la productividad, ya que la actual política inflacionaria está generando una "caída abrumadora del consumo y de la producción".

En la construcción de esta alternativa, Arancibia expresó una preocupación particular por el rol de los legisladores sanjuaninos en el Congreso de la Nación. Lamentó que estén "preocupados y cansados de que San Juan tenga legisladores que solo trascienden el Congreso de la Nación porque no hablan. Tal vez pidan un café, pero no no debate, no trasciende". Hizo un llamado a tener diputados que "emulen ese Sarmiento y vayan y discutan", y que estén presentes en los medios nacionales debatiendo el futuro del país y las provincias, en lugar de ser "levantamanos" o "gente disciplinada que no habla".