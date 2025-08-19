La Justicia Federal confirmó que el partido que lidera Marcelo Arancibia, el GEN, no podrá participar de las elecciones legislativas de octubre porque no presentaron documentación en tiempo y forma. Ante ello, pese a que en un principio había dicho que aun tenía posibilidad de participar, este martes Arancibia publicó un mensaje en sus redes y dijo: “me quedé con muchas ganas de ser su voz en el Congreso”.

“Lamentablemente no podré ser candidato en las elecciones legislativas 2025. Me quedé con muchas ganas de participar, de ser su voz en el Congreso y de defender a San Juan como ustedes saben que lo hubiese hecho”, comenzó.

Si bien no explica por qué quedó fuera, lo cierto es que no cumplió con todos los requisitos en tiempo y forma para que lo aceptaran desde la Justicia Federal. “Me duele no tener la oportunidad de estar en la boleta, pero esta decisión no cambia mi compromiso para construir una política transparente y honesta”.

Por último, reafirmó su compromiso con la sociedad expresando que “ustedes me conocen y saben que siempre voy a dar pelea por lo que creo justo. Hoy me toca hacerlo desde otro lugar, con la misma convicción que siempre me ha caracterizado”.