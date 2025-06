A pocos meses de las elecciones legislativas, el Partido Justicialista (PJ) busca la unidad en San Juan. En diálogo con Canal 13, el diputado provincial por el Frente Renovador, Franco Aranda, se refirió a la posibilidad de una lista única del peronismo y al proceso interno que enfrenta el partido.

Consultado sobre la posibilidad de un frente que integre a todos los sectores dentro de los próximos cuatro meses, Aranda sostuvo: “Creo que es muy pronto. Primero veo que el PJ tiene que poner el control interno, armar un esquema más amplio. En ese caso, analizaremos". Tras ello mencionó: "Siempre hemos tenido la posición de ser un partido que habla del todo, y después veremos si hay posibilidad de acuerdo y con quién.”

Sobre la chance de una lista de unidad que logre consenso dentro del PJ, el diputado expresó: “Juan Carlos Quiroga Moyano dijo que no quieren ir a una interna, que no le gusta la palabra. Creo que es posible siempre y cuando alguien ceda. Alguien tendría que ceder, ya sea a su posición, a la soberbia. ¿Quién debería ser? Cuando hay al menos tres candidatos fuertes y todos quieren ir primeros, para lograr la unidad alguno tiene que ceder.”

En cuanto al perfil del candidato ideal para aglutinar al partido, Aranda reflexionó: “Van a tener que decidir si quieren a alguien que aglutine desde el compromiso con la historia del PJ o si apuntan más a la formación. Pero es un tema que tendrá que resolver el PJ.”

Según Aranda, esta estrategia de unidad cobra especial importancia en territorios clave como Buenos Aires, donde una fragmentación podría ser costosa: “Sobre todo en algunos sectores como la provincia de Buenos Aires, si no se va unido, se va a perder en muchos distritos. No solo la elección: se van a perder lugares que hoy ocupamos, de diputados, de concejales.”

A pesar de los intentos por lograr consensos, el diputado reconoció que no siempre es sencillo unificar posiciones: “Sergio Massa sabe que en todas las provincias no es lo mismo y que esta unidad necesita que muchos actores puedan ceder en sus posturas. Y eso no siempre es fácil.”

Sobre el escenario, en caso de que no haya acuerdo dentro del PJ, Aranda no descartó que el Frente Renovador compita con lista propia: “Sergio intentará la unidad donde se pueda. Pero él también sabe que tiene un partido político, que si bien tiene como presidente a Diego Giuliano, él es el conductor.”