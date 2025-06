El diputado provincial por el Frente Renovador, Franco Aranda, se pronunció a favor del pedido de informes impulsado por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión del exgobernador Sergio Uñac, y aseguró que la medida debe entenderse como parte de las reglas democráticas, siempre que se actúe con responsabilidad.

“Yo estoy a favor de la transparencia. Si no hay nada que esconder, es bueno que se investigue”, afirmó Aranda, al ser consultado sobre el avance del requerimiento, que generó repercusiones a solo cuatro meses de las elecciones legislativas de medio término.

Para el legislador, es fundamental que los representantes no solo se limiten a legislar, sino que también cumplan un rol de control sobre los actos del Ejecutivo. “Parte del trabajo legislativo no es solo hacer leyes, sino también tomar cuestiones del Ejecutivo. Y si el Tribunal ha pedido un informe que tiene que ver con la transparencia, me parece prudente acompañarlo”, sostuvo.

Aranda también se refirió a las especulaciones políticas que giran en torno al pedido de informes, especialmente por el contexto electoral. “Uno siempre espera que detrás de estos pedidos de informe no haya una segunda intención, que no tenga que ver con desprestigiar a alguien o aprovecharse políticamente. Pero también es cierto que, si no surge nada raro, quien ha sido investigado puede usarlo como una fortaleza. Es parte de la democracia”, opinó.

Consultado sobre si considera que el pedido tiene fundamentos sólidos, Aranda fue cauto. “La verdad que no lo sé. Eso lo podré decir si esto prospera y contamos con documentación para investigar. Por ahora nos guiamos por versiones periodísticas, a las que no les quiero quitar valor, pero antes de opinar con certeza debemos contar con la información concreta”, remarcó.

En el marco de una alianza política anterior

El diputado también fue consultado sobre cómo se interpreta este posicionamiento, teniendo en cuenta que el Frente Renovador en San Juan supo integrar alianzas con el oficialismo en elecciones pasadas. En ese sentido, Aranda señaló que antes de hablar de acuerdos políticos, debe analizarse si lo que se investiga tiene sustento.

“Lo primero que hay que ver es si el pedido de informe realmente tiene veracidad. Una vez resuelto eso, lo demás pueden ser cuestiones ideológicas o políticas, pero hay que priorizar el contenido del tema puntual que se investiga”, concluyó.