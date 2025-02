El gobierno de Javier Milei cambió su posición internacional respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Argentina se abstuvo de respaldar una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas que le exigía a gobierno ruso retirar "de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares" del territorio ucraniano.

Pese al vínculo que Milei supo tener con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, la Cancillería se vio forzada a cambiar el rumbo de su política exterior luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara al ucraniano de "dictador" y consolidara su relación con Vladimir Putin.

La resolución, que contó con el apoyo de los europeos y reitera el "compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial" de Ucrania, fue aprobada con 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones.

Entre los que rechazaron la medida figuran Estados Unidos, Israel, Nicaragua, Colombia y Rusia, mientras que Argentina se abstuvo al igual que el bloque de países que integran los Brics (Brasil, India, China, Sudáfrica), espacio del que Milei rechazó formar parte al iniciar su mandato.

El llamativo cambio de postura se contradice con los esfuerzos de Milei por defender a Ucrania del avance de las tropas rusas, informó la Agencia Noticias Argentinas. El 15 de junio de 2024, el presidente argentino participó en la Cumbre por la Paz en Suiza, desde donde expresó el "apoyo al pueblo de Ucrania" en nombre del pueblo argentino.

"Como defensores de la idea de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia, ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones"; expresó en aquella oportunidad.

Hace poco más de un mes, el 22 de en enero, en el marco del Foro Económico de Davos, el mandatario se entrevistó con Zelenski, a quien le expresó el apoyo de la Argentina en pleno conflicto bélico.

A finales de diciembre, Zelenski y Milei habían hablado por teléfono y, al término, el ucraniano reveló en sus redes que se había tratado de una conversación "cálida y significativa", en la que le agradeció el apoyo a su país.

Desde el Palacio San Martín evitaron dar precisiones sobre el cambio de postura que estuvo a cargo del embajador en la ONU, Francisco Tropepi, luego de la salida de su antecesor Ricardo Lagorio, quien había votado en contra del bloqueo económico a Cuba por orden de la entonces canciller Diana Mondino.

El cambio de postura de Argentina tuvo lugar después de que Trump calificara de "poco importante" la presencia del presidente de Ucrania en las conversaciones de paz y lo acusara de "dictador", en línea con su alineamiento con Putin.

"Piensen en esto: un comediante modestamente exitoso, Zelenski, convenció a Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que empezar, pero una guerra que él, sin Estados Unidos y sin ´Trump´, nunca podrá resolver", comentó, al tiempo que cuestionó al ucraniano por no tener "cartas" en las negociaciones. Milei, alineado con Trump, optó por no pronunciarse sobre esta resolución que había sido impulsada por Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden.