Con la llegada de los formatos de boletas a la provincia, el Secretario Electoral Federal, Edgardo Benítez, explicó en detalle el nuevo sistema de votación que se implementará en las próximas elecciones Legislativas. La novedad principal es la Boleta Única, un método que busca simplificar el proceso y garantizar la transparencia del sufragio.

Paso a paso para emitir el voto

Benítez detalló cómo será el procedimiento para los votantes sanjuaninos.

Recepción de la boleta: el presidente de mesa cortará y entregará una boleta al elector.

Elección en el aula: el votante se dirigirá detrás de la cabina o "bombo", ubicada en un rincón del aula para garantizar el secreto del voto. Allí deberá marcar con una cruz o tilde, utilizando la lapicera provista por la autoridad de mesa, el rectángulo correspondiente al partido político o frente de su elección.

Doblado y depósito: Una vez marcado, el elector deberá dar vuelta la boleta y doblarla por el interlineado de puntos. Finalmente, la depositará en la urna.

Confirmación del sufragio: con el voto emitido, la autoridad de mesa le devolverá el DNI y le entregará el troquel de constancia.

¿Qué hacer en caso de equivocación?

El Secretario Electoral Federal también aclaró cómo proceder en caso de que un votante se equivoque o cambie de opinión al momento de marcar la boleta. "Si la persona hizo la marca y se equivocó o se arrepintió, debe avisarle a la autoridad de mesa", explicó Benítez.

En esta situación, el presidente de mesa le entregará una nueva boleta sin necesidad de romper la primera. El elector votará con la boleta nueva y, una vez finalizado el proceso, deberá entregar la boleta "vieja" al presidente de mesa, quien la guardará en un sobre especial para su posterior recuento. Este procedimiento es fundamental para que, al cierre de los comicios a las 18:00, coincida la cantidad de boletas entregadas con la cantidad de electores que emitieron su voto. El recuento final debe contemplar las boletas devueltas.