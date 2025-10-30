El diputado por Zonda y exintendente de ese mismo departamento, Miguel Atampiz, se refirió a la polémica por los empleados municipales que no asistían a trabajar y explicó qué es lo que sucedía. Al mismo tiempo, contó que desde ahora comenzarán a trabajar y colocarán relojes para que los empleados puedan marcar.

Atampiz, quien condujo el departamento durante dos periodos y parte de los empleados municipales ingresaron bajo su gestión, contó que las denuncias sobre trabajadores que no asistían tiene que ver con un marco político fogoneado desde la oposición departamental. Con su hermano (Juan Atampiz), conduciendo el Ejecutivo municipal, defendió lo que sucedía y contó qué pasará de ahora en adelante.

El diputado reconoció que los trabajadores no iban a trabajar durante la semana hábil, pero sí lo hacían durante el fin de semana. Es que ese sistema fue parte de un acuerdo entre los trabajadores y cuando él de desempeñaba como intendente. La explicación del Miguel Atampiz es que dada la mala situación económica y familiar, él permitía que esos empleados puedan realizar algunos trabajos particulares o changas durante la semana y cumplir con el trabajo municipal el fin de semana realizando las tareas.

“Sé lo que sufren para llegar a fin de mes. Yo creo que hoy se paga la Municipalidad y el día sábado no tienen un peso, porque la mayoría cobran entre 450.000 y 500.000 pesos. Hoy no se puede llegar. Entonces, sí, yo le daba la alternativa a la gente que trabajara el fin de semana, entonces sábado y domingo trabajaban y entre semana podían changuear. Si no, no llegan, la mayoría como tiene familia no llegan. Creo que fue un movimiento más una movida política más que nada”.

Pero a raíz de lo que salió a la luz, esta realidad cambiará para los empleados municipales, según dio a conocer el diputado que tiene un amplio conocimiento del Ejecutivo departamental.

“A partir del lunes se modifica todo. A partir del lunes se meten cinco máquinas para marcar el día a día del trabajador. Ya hablé con todos, salen todos el lunes a trabajar entre semana y los demás el fin de semana, que son los campings, cementerios, el vivero municipal”, dijo Atampiz y añadió sobre el trabajo que se desarrollaba hasta entonces: “Compensábamos los horarios. Las 35 horas que debían trabajar en la semana lo hacían el sábado y domingo”.

El diputado defendió el sistema que se empleaba con los trabajadores y dijo que “la mayoría de los municipales no llegan a fin de mes, entonces se le daba la oportunidad de poder changuear entre semanas y el fin de semana me volvían las horas que tenía que hacer en la semana. Fue un movimiento político más que nada, concejales que hoy están bien, pero antes han sido obreros municipales y la han sufrido también”.

Dentro de las denuncias que se habían realizado, desde el SEP acusaron que había familiares del intendente y diputado que permanecían en la nómina de empleados pero se encontraban trabajando en otra provincia, en el sector privado.

Sobre esta última acusación, Atampiz señaló que “están con permisos sin goce de haberes, que la ley te ampara para pedir sin goce de haberes. Él es topógrafo, le salió un trabajo en el Sur y se fue a trabajar allá”.

Atampiz cargó nuevamente contra la oposición y dijo que “todo es política, o sea, todos apuntan y bueno” y luego sentenció: “Son concejales que en su momento necesitaron de la ayuda del municipio para poder changuear. Hoy no lo ven porque ganan cuatro palos, esa es la diferencia”.