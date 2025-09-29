ATE lanzó asambleas en aeropuertos: ¿Qué sucede con los vuelos de San Juan?

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para la media mañana de este lunes a asambleas en los 21 aeropuertos del país, en protesta contra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según el gremio, el organismo incumple auditorías internacionales y pone en riesgo la seguridad del sistema aerocomercial argentino.

La medida, en principio, generaría demoras y posibles cancelaciones en distintos aeropuertos, aunque en el caso de San Juan los vuelos programados para partir y arribar al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento no presentan demoras ni reprogramaciones.

Desde la Casa Rosada ya se activaron gestiones para contener el conflicto. Anoche, las secretarías de Trabajo y Transporte fueron notificadas de la protesta y no se descarta que este lunes se dicte la conciliación obligatoria para garantizar el servicio.

El reclamo de ATE

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “todos los vuelos están amenazados” y responsabilizó al Gobierno por los eventuales inconvenientes: “La ANAC no está realizando las auditorías internacionales, lo que genera un deterioro en los servicios aeronáuticos”.

El dirigente explicó que organismos internacionales ya habían advertido sobre la falta de controles y la necesidad de sumar personal especializado. También apuntó contra “el congelamiento salarial, la flexibilización laboral y los recortes presupuestarios”, reclamando la reapertura de la paritaria sectorial.

El pliego de demandas de ATE incluye un incremento salarial urgente, el pase a planta permanente de 200 trabajadores precarizados, mejoras en adicionales específicos para el sector aeronáutico y el reconocimiento de horas de instrucción.

La reacción oficial

En el Gobierno descartan que la protesta escale y confían en que la conciliación obligatoria frene las asambleas. Funcionarios de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, y del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, mantienen conversaciones para encauzar la negociación.