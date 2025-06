El reciente ataque a un precandidato presidencial en Colombia volvió a poner en agenda el impacto de la violencia política en América Latina. El atentado, ocurrido durante el fin de semana y generó un llamado urgente a la reflexión sobre los discursos que circulan en el escenario público.

Érika Cáceres, especialista en comunicación política colombiana, dialogó con Canal 13 sobre este hecho que definió como “un capítulo negro en la historia del país”.

“Fue un fin de semana muy duro, que nos lleva nuevamente a las horas más oscuras que vivimos hace más de 30 años, cuando se intentaba callar ideologías políticas a través de las balas. Este ataque, claramente, fue un intento directo de asesinato”, señaló Cáceres.

La especialista no sólo hizo foco en el hecho puntual, sino en el contexto de creciente hostilidad que atraviesan muchas democracias. “Colombia no es el único país inmerso en un clima de violencia generalizada. Hay una ola que recorre el planeta. Pero hoy más que nunca necesitamos bajar los ánimos. No podemos seguir alimentando discursos de odio y estigmatización”, advirtió.

Desde su análisis, el atentado no es un hecho aislado, sino consecuencia de una escalada verbal sostenida en el tiempo. “Los líderes políticos, los mandatarios, los gremios, incluso los influencers y los medios deben asumir una responsabilidad superior en lo que comunican. Las palabras también son armas. Cuando no se miden, pueden terminar en tragedias”, expresó.

Cáceres planteó que el atentado no sólo golpea a una persona o espacio político, sino al sistema democrático en su conjunto. “Esto no es solo contra un líder político. Es un atentado a la democracia, que recién inicia un proceso electoral. Por eso el mensaje debe ser claro: necesitamos unidad, necesitamos proteger a quienes ejercen liderazgos y, sobre todo, necesitamos dejar de sembrar odio”, remarcó.

Finalmente, hizo un llamado a toda la sociedad: “Estamos absolutamente conmocionados, pero también urgidos por salir de estos discursos destructivos. Lo que está en juego no es una elección: es el futuro de nuestros países”.