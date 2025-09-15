En medio de la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores, el Gobierno nacional transfirió el pasado viernes $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cuatro provincias. La decisión, que se produjo poco después del veto presidencial a la ley que proponía reformar la distribución de estos fondos, encendió las críticas y abrió el debate sobre el verdadero objetivo de los giros.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, los recursos se distribuyeron de la siguiente manera: Misiones recibió $4.000 millones, Entre Ríos $3.000 millones, Santa Fe $3.000 millones y Chaco $2.500 millones. El monto total supera ampliamente los $3.000 millones transferidos en agosto, lo que refuerza los interrogantes sobre el criterio aplicado en esta oportunidad.

El caso de Entre Ríos resulta especialmente llamativo: la provincia recibió ATN tanto en agosto como en septiembre, acumulando $6.000 millones en dos meses, en paralelo a una alianza electoral entre el oficialismo provincial y nacional, donde La Libertad Avanza encabeza las listas legislativas. Algo similar ocurre en Chaco, donde también existe entendimiento político con los libertarios, lo que alimenta la hipótesis de un reparto con fines electorales.

En contraste, los casos de Santa Fe y Misiones presentan un escenario distinto. Ninguna de estas provincias fue convocada a la reciente Mesa Federal organizada por el Gobierno, y sus mandatarios mantienen una postura crítica frente a la gestión nacional. Aun así, recibieron montos significativos, lo que suma complejidad a la lectura política del reparto.

El análisis de Politikón advierte que no se han especificado las razones de “emergencia” que justificarían estos envíos, y señala que la opacidad en el manejo de los ATN podría profundizar la brecha entre Nación y provincias. La distribución de fondos, en un año marcado por la disputa electoral y el ajuste fiscal, aparece así atravesada por la sospecha de favoritismos y cálculos políticos más que por necesidades urgentes de financiamiento.