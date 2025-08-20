Una serie de audios difundidos por el canal de streaming Carnaval puso bajo la lupa al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En las grabaciones, cuya autenticidad aún no fue confirmada, se escucha a un hombre, cuya voz sería la del funcionario, denunciar un entramado de presunta recaudación ilegal a través de la compra y venta de medicamentos, según publicó el medio La Política Online y replicó Perfil.

En los audios, Spagnuolo asegura que los laboratorios farmacéuticos estarían obligados a realizar “aportes” económicos para garantizar contratos con el Estado. El circuito señalado involucra a la droguería Suizo Argentina como intermediaria y menciona directamente a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como figuras claves en el esquema.

Según el relato filtrado, la recaudación funcionaría con porcentajes que “suben a Presidencia”. “A Karina le debe llegar el 3 o el 4”, se escucha en una de las frases atribuidas al titular de la ANDIS. El material fue difundido por los periodistas Ivy Cagnaro y Mauro Federico en Data Clave, donde también se detallan supuestos mecanismos de presión sobre los proveedores: “La gente de la Suizo llama a los demás y les dice ‘ya no es más el 5, ahora es el 8’”.

El contexto en que fueron registradas las conversaciones no está claro, pero en ellas Spagnuolo expresa su malestar por maniobras que, según su versión, se desarrollan dentro de la estructura de la Agencia. Incluso sostiene que le transmitió la situación al propio presidente Javier Milei: “Le dije que yo estoy denunciando todos los choreos y que abajo tengo gente que va a pedir guita”.

El nombre de la ANDIS ya había estado en el centro de sospechas por contratos millonarios. En 2024, una investigación periodística reveló que el organismo destinó cerca de $30 mil millones a una droguería vinculada a la familia Menem. Ahora, la aparición de estos audios reaviva las dudas sobre el manejo de fondos en el área.

Hasta el momento, Spagnuolo no se pronunció públicamente sobre la filtración y evitó responder consultas periodísticas.

Funcionario de confianza en la mira

Spagnuolo es considerado un hombre de máxima confianza de Javier Milei. Antes de su desembarco en la gestión pública, fue abogado del presidente en causas mediáticas, como la cautelar para frenar contrataciones del gobierno de Alberto Fernández tras el balotaje de 2023.

Designado al frente de la ANDIS con la misión de aplicar un fuerte ajuste, rápidamente quedó en el centro de la polémica por la reducción de pensiones por discapacidad. También fue cuestionado en el Congreso y por organizaciones sociales, que lo acusan de un trato insensible hacia las familias.

En público, el funcionario defendió su gestión asegurando que el área estaba plagada de “pensiones truchas”. Sin embargo, los audios que lo comprometen sugieren que las irregularidades podrían estar en otro nivel.