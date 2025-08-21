En una jornada marcada por negociaciones y estrategias parlamentarias, la Cámara de Diputados rechazó la insistencia en la ley 27.791, que proponía un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000.

Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, el resultado no alcanzó los dos tercios necesarios para revocar el veto del presidente Javier Milei, por lo que la medida quedó finalmente ratificada.

De haberse aprobado, el haber mínimo de $314.305 se habría multiplicado por 1,072, alcanzando $336.928, y sumando el bono de $110.000, el total habría llegado a $446.928. La jubilación máxima, que actualmente es de $2.114.977, habría ascendido a $2.267.263.

Entre los diputados sanjuaninos que apoyaron la insistencia en la ley, se encuentran:

Walberto Allende (Unión por la Patria – San Juan)

Ana Fabiola Aubone (Unión por la Patria – San Juan)

Jorge Chica (Unión por la Patria – San Juan)

María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo – San Juan)

Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo – San Juan)

Por su parte, José Peluc (La Libertad Avanza – San Juan) fue el único legislador sanjuanino que votó en contra del proyecto.

Este resultado mantiene vigente el veto presidencial, dejando sin efecto el aumento de haberes y bono, y subraya la división política incluso dentro de los representantes de la misma provincia.