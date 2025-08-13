Avelín Nollens irá por la banca de Diputados y dijo que buscará “fortalecer la voz federal”

El presidente de Cruzada Renovadora y ex intendente de la Capital, Alfredo Avelín Nollens, confirmó en Canal 13, que encabezará la lista de su partido en las próximas elecciones legislativas. El anuncio se realizó tras una decisión “unánime” de la convención partidaria y el comité provincial.

Avelín presentó a los candidatos que lo acompañarán: “Elegimos a De la Cueva, un gran dirigente que viene de las fuerzas armadas; a Roxana Aguirre, una valiente mujer que camina la calle permanentemente y conoce la problemática social; y a la doctora Carmen Chimino, ex concejal y ex secretaria de gobierno de la Capital, con muchísima experiencia legislativa y ejecutiva”.

El dirigente afirmó que su objetivo es llegar al Congreso para “fortalecer la voz federal” y defender a los sectores más vulnerables: “No puede ser que a los jubilados se les quite medicamentos o se les reduzca el monto de sus haberes. Tampoco que se haya vetado la ley de pensiones por discapacidad”.

Avelín criticó duramente el cierre de instituciones históricas, así como la situación de la industria nacional: “Más de dos millones de personas han quedado sin trabajo y han cerrado más de 20 mil pequeñas y medianas empresas. En lugar de ayudar con una disminución de impuestos para generar empleo genuino, se las deja caer”.

Planteó que su propuesta es convocar a los sectores más capacitados para elaborar planes estratégicos a largo plazo: “No se gobierna destruyendo ni insultando. Hay que convocar a las mentes más brillantes del país para planificar en salud, educación y seguridad. Hoy recortan al CONICET y terminamos exportando nuestros mejores investigadores”.

Avelín diferenció su espacio de las dos grandes fuerzas que dominaron la política reciente: “Ni lo de antes ni lo de ahora. Vamos solos, con nuestra bandera y principios, con propuestas concretas y probada honestidad. La gente deberá elegir: lo de antes, lo de ahora o algo nuevo”.