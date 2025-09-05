Baistrocchi: “La salida no es hacia la izquierda ni hacia la derecha, es hacia adelante”

El exintendente de Capital y actual cabeza de lista a diputado nacional por el Frente Provincias Unidas, Emilio Baistrocchi, intensifica su campaña recorriendo distintos departamentos y sumando apoyos al espacio que, según define, busca construir una alternativa federal y superadora a las grietas políticas tradicionales.

En diálogo con Canal 13, Baistrocchi detalló su agenda y repasó las bases de la propuesta. “El lunes estuvimos en Desamparados, en la Villa Luján, dentro de la Villa del Carril. Hicimos una gran tarea ahí desde el municipio que la gente reconocía y agradecía mucho, porque tenían pisos de tierra y se hicieron contrapisos que evitaron las inundaciones”, contó. En la misma línea, señaló que esta semana recorrió diferentes departamentos tales como Caucete, Angaco, Sarmiento, y hoy visitará Albardón.

Respecto a la proyección nacional del espacio, confirmó que a fines de septiembre o principios de octubre se espera la visita de Juan Schiaretti a San Juan: “Estamos viajando a Córdoba para reunirnos con Schiaretti y dirigentes de varias provincias. Este es un frente conformado por referentes de distintos partidos: radicalismo, PRO, justicialismo y partidos provinciales". De este modo aludió a que "La idea es recrear las identidades locales y dejar atrás los ‘ismos’ que no nos funcionaron: mileísmo, kirchnerismo, uñaquismo o el que sea”.

Baistrocchi remarcó que Provincias Unidas no busca posicionarse en los extremos: “Entendemos que la salida no es hacia la izquierda ni hacia la derecha, como nos plantean Milei o Cristina. La salida es hacia adelante, con todos. No somos anti-K, ni anti-Milei, ni anti-nada". Es así como mencionó: "Creemos que estas peleas nos hacen daño como sociedad y que la política debe enfocarse en avanzar”.

En cuanto al escenario provincial, cuestionó la estrategia de polarización: “El gobierno local ganó una sola elección, la de gobernador y vice, y busca legitimar su gestión enfrentándose con Milei". En ello sumó: “Nosotros en Provincias Unidas representamos una avenida del medio que antes no tuvo la fuerza suficiente, pero hoy sí puede ser una alternativa”.

Otro de los puntos que mencionó fue: "Cristina y el kirchnerismo forman parte del pasado; la gente ya lo ve como una etapa que se cerró. El gobierno de Alberto Fernández fue muy malo, y Milei capitalizó el voto bronca, pero no está dando soluciones”.

El dirigente también destacó la renovación que representan los actuales gobernadores provinciales: “Son jóvenes, están en su primer mandato, cuentan con aceptación social. Junto con Schiaretti y otros referentes, queremos corporativizar los intereses de las provincias y pelear por nuestros recursos frente a un Estado nacional que no siempre ha sido justo”.

Para Baistrocchi, el desafío es dejar atrás el “péndulo” que ha caracterizado a la política argentina: “Hemos vivido en un país que va de un extremo al otro y no avanza". Es así como señaló "Esta fuerza entiende que debemos avanzar con todos. No importa de qué color sean los gobernadores que se sumen, lo importante es que defendamos nuestras provincias y construyamos un proyecto federal y común”.