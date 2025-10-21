El candidato a diputado nacional por el espacio Provincias Unidas, Emilio Baistrocchi, estuvo en Canal 13 y dialogó acerca de propuestas y desafíos trazados en caso de ser elegido legislador este domingo 26 de octubre.

Baistrocchi es el primer candidato del espacio que a nivel nacional cuenta con varios gobernadores de diversa estirpe, como mandatarios provinciales radicales, peronistas y hasta del PRO. Este armado, lejos del sector libertario y del peronismo duro, es el que lleva adelante el exintendente de la Capital.

Para Baistrocchi, “el desafío es que San Juan tenga un representante en el Congreso de la Nación y no que desde Nación nos pongan un representante de ellos acá. Y estoy seguro que si gana Milei o el kirchnerismo, esos representantes van a seguir votando lo que les digan”.

El candidato, antes había mencionado que “nosotros vamos a pertenecer a un interbloque. Creo que el desafío de la provincia es generar identidad, generar carácter y con coraje ir a plantear las cosas que le hacen falta a San Juan. Pero si nosotros votamos acá a favor de ficha limpia, pero allá votamos en contra porque nos dice Cristina, si un legislador provincial vota en contra de la zona fría, que es un beneficio y con lo que nos cuesta el gas, vayamos a preguntarle al diputado por qué votó de esa manera. Votan así porque se les indica”.

En el mismo sentido, el dirigente de Provincias Unidas sentenció: “nosotros no nos disciplinaríamos ante ninguna cuestión”.

Sobre la pluralidad de sectores que integran el espacio del que forma parte, Baistrocchi analizó que “el desafío no es hablar entre personas que piensen iguales, es empezar a entendernos entre personas que somos de diferentes partidos y pensamos diferentes. Ante el surgimiento de Provincias Unidas, para el kirchnerismo somos en nuevo Juntos por el Cambio y para La Libertad Avanza somos el kirchnerismo de baja intensidad. Claramente molestamos en ambos lados porque esta polarización hace que Milei sea el mejor socio de Cristina y Cristina la mejor socia de Milei”.