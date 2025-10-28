El dirigente político y exintendente de la ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, realizó un análisis de los resultados que dejaron las últimas elecciones legislativas, en las que se presentó como candidato a diputado nacional por el espacio Provincias Unidas. El exjefe comunal reconoció que el resultado no fue el esperado, aunque destacó la decisión del electorado de volver a confiar en el presidente Javier Milei, pese a la difícil coyuntura económica y política.

“No es la elección que nosotros esperábamos. Pero viendo la elección, vemos la dificultad de romper la polarización que se da en los extremos. Lo ha sufrido en la provincia el propio gobernador, en Santa Fe su gobernador, también en Santa Cruz, Chubut, en Córdoba. Entendimos que un presidente cantando en el Movistar Arena, sin resultados, con dos ministros que renunciaban un día anterior, pero la gente le ha vuelto a dar un voto de confianza a Milei y hay que respetar lo que la gente dice. Nosotros vamos a seguir siendo esa opción que trata de salir de la polarización y la grieta”, sostuvo Baistrocchi.

El candidato hizo hincapié en la fuerza de la polarización nacional, que también impactó en los resultados provinciales. En ese contexto, analizó el cambio en el comportamiento electoral y señaló que el votante argentino se ha vuelto más volátil y exigente. “Dos meses que separan a una elección pueden marcar una gran diferencia. En provincia de Buenos Aires hace dos meses ganó Kicillof por 14 puntos y ayer (por el domingo) perdió por uno. Claramente hay un cambio en el sentido de la manera de votar de las personas, saber interpretarlo y qué proponerle. Si para el 2027 seguimos viendo una Argentina que no nos genera resultados y no estamos conformes, Provincias Unidas puede ser la opción”, afirmó.

Baistrocchi consideró que parte del electorado decidió sostener al actual Gobierno en su intento de consolidar el rumbo económico: “Mucha gente ha decidido no volver al cepo, a los niveles de inflación alto y todas esas cosas. De todas maneras hay muchos temas a estudiar y dificultan una explicación sensata”.

En cuanto al desempeño de Provincias Unidas, el exintendente admitió su disconformidad con el resultado obtenido, aunque valoró el apoyo de los más de 8 mil sanjuaninos que acompañaron su propuesta. “Nosotros hemos hecho una campaña muy austera, tres o cuatro personas en diez sabían que nosotros estábamos participando. Ha habido una inequidad muy grande entre los recursos para hacer campaña y entiendo que son las reglas del juego. Por supuesto que no nos vamos conformes con el resultado, hemos salido cuartos y obtenido, con muy poquito, el voto de más de 8 mil sanjuaninos que han creído en lo que nosotros decíamos”, señaló.

El dirigente recordó que su espacio político tiene apenas dos meses de existencia y remarcó que este fue solo un primer paso dentro de un proyecto a largo plazo. “Es nuestra primera elección, hace dos meses que Provincias Unidas existe, así que desde ahí el desafío de seguir creciendo”, concluyó.