El candidato de Hacemos por San Juan, Emilio Baistrocchi, analizó en Jorge por la mañana, el resultado de las elecciones legislativas en Buenos Aires y marcó fuertes críticas tanto al kirchnerismo como al oficialismo nacional. En diálogo con Canal 13, aseguró que “La Matanza es el prototipo del fracaso argentino” y pidió que esa realidad no se traslade a San Juan.

“La Matanza es el distrito donde la política se alimenta de la pobreza, donde la pobreza alimenta a la política y donde se genera un círculo vicioso del cual no se sale”, señaló. Según explicó, se trata de un territorio con más del 50% de pobreza estructural, niveles de mortalidad infantil y materna por encima de la media y con cifras récord de inseguridad.

En ese sentido, Baistrocchi subrayó que los resultados de la Provincia de Buenos Aires no son un espejo para San Juan. Por ello dijo: “No creo que los resultados de Buenos Aires se repliquen acá, en San Juan no hay un escenario de polarización, sino más bien de tercios o cuartos”.

El dirigente también remarcó que tanto el kirchnerismo como Javier Milei representan “una misma trampa”. En ello sumó: “Cristina y Milei son prácticamente la representación de un mismo simbolismo, esta trampa eterna de la grieta donde muchos terminan cayendo. Y entre la grieta y el nihilismo lo único que se logra es la receta del fracaso”.

Respecto a la reacción del kirchnerismo tras la elección bonaerense, Baistrocchi fue tajante: “Yo soy de origen justicialista, pero me separé del justicialismo sanjuanino porque se kirchnerizó. Me cuesta creer cómo referentes locales festejan y reproducen ese fracaso queriéndolo traer a San Juan”.

En relación al futuro político del presidente, advirtió que el resultado electoral deja un mensaje claro: “Los mismos que pusieron a Milei ahora le están marcando el error". Por esto dijo: "El hecho de que sea experto en economía no quiere decir que no pueda equivocarse. Tiene una oportunidad enorme para ejercer como presidente y cambiar las cosas, pero la sociedad ya le está mostrando que este no es el camino”.

Finalmente, el candidato de Provincias Unidas planteó que desde el interior debe construirse una alternativa: “Lo que necesitamos es un recipiente político donde puedan estar todos, más allá de los orígenes partidarios. Lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde queremos ir”.