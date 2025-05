Emilio Baistrocchi pasó por Todos Vivos, programa de Canal 13, donde confirmó que el partido que preside, “Hacemos por San Juan” participará en las elecciones de medio término de octubre y no descartó la posibilidad de que llegar dentro de un frente. El líder de este naciente espacio político agregó que están en conversaciones con el Socialismo, GEN y la Coalición Cívica, con intenciones de formar una alianza.

"Ni hay apuro, ni tampoco hay dramatismo en esta situación. Si logramos confeccionar una agenda programática con estos partidos, porque no buscamos simplemente una alianza electoral", sostuvo el ex intendente de Capital sobre estas charlas con los espacios políticos para conformar un frente.

Baistrocchi señaló: "Podemos ir juntos, o si no podemos seguir conversando", destacó para luego remarcar: "Eso es lo que se ha ido perdiendo en la política sanjuanina, la conversación, el diálogo"

"Lo que tenemos que hacer es ir a contramano de lo que ha pasado", sostuvo el ex intendente de Capital. Luego señaló que el gobierno a cargo de Marcelo Orrego está siendo "políticamente correcto" y que "ha calado en el inconsciente de la gente". Incluso remarcó: "Trata de pelearse lo menos posible y generar la menor cantidad de errores forzados".

Pese a tener palabras elogiosas para el casi año y medio de gestión del orreguismo en la provincia, el líder de "Hacemos por San Juan" dejó en claro que lo que les interesa es generar una alternativa.

Baistrocchi volvió a remarcar la necesidad que tiene la política local de una urgente renovación, no solo de espacios, sino principalmente de primeras figuras. "Hay que animarse, es eso lo que proponemos nosotros desde nuestro espacio", destacó.

Oposición intermedia

Baistrocchi detalló largo y tendido la propuesta que traerán en las elecciones legislativas al pueblo sanjuanino. El líder de “Hacemos por San Juan”, explicó que la intención del espacio que él representa en la provincia es posicionarse en el medio, alejándose del kirchnerismo y la Libertad Avanza.

El objetivo de “Hacemos por San Juan” es dejar en claro que lo que le hizo daño a la política argentina son los “ismos” y los “personalismos”, que han dejado de lado el “institucionalismo”, al que ellos quieren volver a instalar. “En las últimas elecciones es obvio que el pueblo ha expresado que no quiere saber nada de partidos políticos y, si algo nos ha enseñado el presidente, es que no hace falta un partido, ni estructura para ganar una elección”, expresó.

Baistrocchi reconoció que les está costando instalarse en la provincia, porque no manejan las formas que a la política “de los últimos 30 años tanto le ha hecho mal”. El líder de “Hacemos por San Juan expresó: “No es difícil, sino dificilísimo. En un país donde todo está radicalizado, donde es muy pendular porque pasamos del kirchnerismo a Milei, tratar de ser una opción intermedia, de equilibrio, en donde, de repente, no puteas a nadie, pasas prácticamente inadvertido". Incluso añadió: “Schiaretti no insultó a nadie y eso reditúa poco políticamente”

