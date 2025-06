El exintendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, rompió el silencio tras conocerse un dictamen interno del Tribunal de Cuentas que plantea posibles irregularidades durante su gestión municipal. En declaraciones públicas, Baistrocchi no solo negó las acusaciones, sino que denunció una maniobra política y una estructura institucional cooptada por el nepotismo.

“Esto es algo que puntualmente veía venir. Lo quisieron hacer el año pasado, pero no pudieron”, señaló Baistrocchi, al referirse al dictamen que le atribuiría tres cargos con perjuicio fiscal al Estado. Según explicó, la formulación de dichos cargos fue impulsada por María Inés Coll, quien —afirmó— es prima del presidente del Tribunal de Cuentas.

Baistrocchi criticó la conformación del organismo de control y denunció una falta de imparcialidad. “A la gente que llevaba mucho tiempo en la municipalidad los sacaron y pusieron a otras personas. Entre ellas a la prima del presidente del Tribunal”, sostuvo. Y agregó con dureza: “Si uno habla institucionalmente, los organismos de control están manejados por una familia sanjuanina. El nepotismo existe hace 1500 años y no lo podemos erradicar”.

Además, cuestionó el accionar de los vocales Juan Flores y Pablo García Nieto, a quienes acusó de no haberse excusado del tratamiento del caso, pese a tener vínculos políticos. “Debieron haberse excusado y no lo hicieron. Incumplieron con sus deberes como funcionarios públicos”, denunció. También reconoció que no mantiene una buena relación con ninguno de ellos: “Siguen respondiendo a Uñac”, afirmó, en alusión al exgobernador sanjuanino.

En su declaración, Baistrocchi adelantó que iniciará acciones legales para impugnar el proceso: “Eso lo vamos a resolver el día lunes con la recusación que hagamos. Iremos por la vía jurídica”, aseguró.

El exjefe comunal también acusó a parte del Tribunal de utilizar su poder para ejercer presión política: “Cuando a las instituciones las llenamos de amigos y parientes, se convierten en una herramienta de apriete. Hoy lo que García Nieto y Juan Flores están haciendo es un apriete”.

Por último, lanzó una grave acusación: “Uno de los vocales está sospechado de hacer desaparecer 14 millones de dólares, el presupuesto que tenía la municipalidad de la Ciudad de San Juan en 2024”, agregó, sin dar mayores detalles, pero reforzando la idea de que el dictamen en su contra es parte de un esquema de represalias políticas.

La controversia quedó instalada y se espera que en los próximos días se formalice la recusación anunciada, lo que podría abrir un nuevo capítulo judicial y político en San Juan.