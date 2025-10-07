Emilio Baistrocchi, candidato a Diputado Nacional por Provincias Unidas, alzó duras críticas contra el anteproyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Milei. En una entrevista concedida al programa de Canal 13, “Jorge por la Mañana”, Baistrocchi cuestionó que la propuesta omita menciones y un tratamiento severo para delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.

“Me llama la atención que no hayan mencionado a los delitos como el narcotráfico o la trata en la reforma del Código Penal”, expresó Baistrocchi. El ex ministro de Gobierno argumentó que la criminalidad avanza por especialización (mencionando el narcotráfico y la trata), mientras que el sistema judicial opera con generalidades, lo que provoca que “va mucho más avanzado el delito que la prevención, que el juzgamiento”.

Penas "vergonzosas" y beneficios excesivos

El candidato calificó tanto la actual Ley de Ejecución Penal como el Código Penal de Argentina como "vergonzosos" y apuntó directamente a la propuesta oficialista:

"En el proyecto del Gobierno Nacional (las penas) son a partir de 4 años para abajo y con todos los beneficios. Es como si le estuviéramos diciendo al mundo: "vení a delinquir a la Argentina que acá te vamos a tratar bien", sentenció Baistrocchi.

Contrastando con su propia visión, donde los delitos vinculados al narcotráfico deberían implicar prisión perpetua y los delitos de trata, que atacan la dignidad humana y son “los más perversos”, penas de 20 años en adelante, el candidato señaló que el anteproyecto reduce drásticamente las condenas para estos delitos sistémicos.

Falta de federalismo

Otro de los flancos de su crítica se centró en la forma de elaboración del proyecto. Baistrocchi cuestionó que el Ejecutivo no haya involucrado a las provincias, a pesar de la existencia de un Consejo de Seguridad que nuclea a los ministros del área. "No les han dado ninguna responsabilidad ni representación a las provincias", afirmó.

Además, el ex funcionario señaló que los delitos contra la propiedad, que son los que más afectan la vida cotidiana de la ciudadanía, no reciben un trato especial en la propuesta. En su plataforma, Baistrocchi propone un esquema de cero beneficios y penas de cumplimiento efectivo para estos casos:

Ingreso a domicilio desocupado: 5 años de prisión efectiva.

Ingreso a domicilio habitado: 10 años de prisión efectiva.

Para estos casos, propone que el condenado quede imposibilitado de cualquier tipo de beneficio de la Ley de Ejecución Penal, sin salidas transitorias ni reducción de pena. "Eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle al delincuente, que tiene en frente un Estado con capacidad, no solamente de prevención, sino de juzgamiento y de aplicación de la pena", subrayó.

Modificar la doctrina constitucional del castigo

Finalmente, el candidato de Provincias Unidas propuso una modificación a la doctrina que rige el sistema penitenciario. A pesar de que la Constitución establece que las penas no deben ser para el castigo, Baistrocchi abogó por un cambio de paradigma: "las penas en las cárceles son para el castigo de los delincuentes, porque a un delincuente se lo juzga porque rompió el contrato social".

Baistrocchi anunció que estas modificaciones al Código Penal, junto con una Ley Laboral, una Ley de Educación Federal y una reforma a la Ley de Ejecución Penal (sistema penitenciario), las presentarán oficialmente el miércoles 8 de octubre.