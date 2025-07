El exintendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, presentó el descargo sobre las observaciones que el Tribunal de Cuentas le había realizado objetando unas obras y pagos durante el último año de su gestión. El líder del espacio Hacemos por San Juan se encuentra enfrentado al tribunal que se encarga de auditar las cuentas de los organismos de la provincia y los recusó. Comenzaron a correr los plazos para que haya una definición.

Es sabido que Baistrocchi lleva adelante un feroz enfrentamiento con tres principales integrantes del tribunal auditor: el presidente Pablo García Nieto, el vocal Juan Flores y la fiscal María Inés Coll, a quienes los recusó, pero en los últimos días se conoció que desde el Tribunal de Cuentas no dieron lugar a la presentación.

Al no dar lugar a este tipo de acción, no existe lugar a apelación, por lo que no hay otra instancia jurídica, explicaron desde entorno del referente del schiarettismo en San Juan. Había solicitado el apartamiento de los tres funcionarios por encontrarse, según detallaba, incursos en causales legales de recusación establecidas en la ley 1100-E, la ley 2415-O y la ley 560-E de Ética Pública, además de violar principios del debido proceso legal. El escrito denunciaba una supuesta “asignación dirigida” y uso partidario del Tribunal de Cuentas por parte de sectores vinculados al exgobernador Sergio Uñac, de quien supo ser funcionario cercano pero el desgaste y decisiones políticas los encuentra hoy enfrentados.

El camino que ahora sigue para el exintendente es esperar por la respuesta del tribunal que preside García Nieto sobre el descargo de las observaciones. Para eso, el órgano contralor tiene un plazo de 30 días hábiles para definir, algo que será clave para determinar si se cierra el proceso administrativo o la disputa continúa en otra esfera.