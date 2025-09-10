Estaba previsto que se llevara adelante la apertura de sobres de licitación por una millonaria compra de computadoras, impresoras, sillas y otros elementos de computación y oficina para una de las grandes dependencias que tiene la administración pública central. Pero el Gobierno decidió bajar la licitación que iba a ser por casi $600 millones.

El ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda lanzó la licitación para la compra de elementos para la Dirección General de Rentas de la provincia. La intención era adquirir 120 PC All In One, 100 monitores 24”, 100 soportes para dos monitores, 40 impresoras láser, 30 tablets, 14 CPU, 3 servidores y 120 sillas ergonómicas.

El presupuesto oficial para adquirir todos estos elementos era de $ 582.038.945,30 y en primer término los sobres de licitación iban a tener apertura el viernes último, pero esto no sucedió.

Según dio a conocer a través del Boletín Oficial, el Gobierno sanjuanino decidió dar por desistida la licitación teniendo en cuenta algunos cambios que se llevarán adelante en la dirección para la que se iban a adquirir los elementos.

“Por razones de reestructuración de la Organización de la Dirección General de Rentas, cambios en las funciones del personal y reasignación de recursos, se torna inoportuno el llamado a Licitación Pública en este momento”, expresaron a través del medio de difusión oficial.

Este es el motivo por el que el Gobierno decidió desistir de la licitación que había tenido como costo de los pliegos un monto de 200 mil pesos. Pues, aquellos proveedores que los adquirieron recibirán la devolución de los montos desembolsados para la adquisición de los mismos.