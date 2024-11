El dirigente sanjuanino y parlamentario del Parlasur, Matías Sotomayor, estuvo en Banda Ancha y analizó la situación del Partido Justicialista nacional que se encuentra en plena disputa por la nueva conducción. Se mostró con apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, pero al tiempo exhibió malestar por la tirantez que tienen desde La Cámpora hacia el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que desde algún sector lo mencionaron como presidenciable del peronismo para el 2027. También tomó posición sobre el justicialismo sanjuanino de cara a las próximas elecciones del año que viene.

Para ingresar en el tema, el dirigente comenzó expresándose acerca de la decisión de la jueza María Romilda Servini, que desestimó la presentación de la lista del riojano Ricardo Quintela, quien disputa la interna peronista con CFK.

‘ Yo creo que la decisión de la jueza es totalmente correcta. Porque si nos retrocedemos a los antecedentes, con José Luis Gioja en la cabeza, vimos una intervención por esta cuestión, por no ponernos de acuerdo de manera legal. Entonces, cómo que nos entregamos a la justicia. Creo que ella interpretó en su momento, Servini de Cubría, de que esto podía llegar a volver a pasar, que iban a haber más intenciones. Entonces, prefirió de alguna manera mostrar que era lo más legal’, contó Sotomayor.

El peronista aseguró: ‘Yo lo aprecio a Quintela. Tengo una gran relación con él de hace muchísimos años, no es de ahora ni oportunismo político. La tengo hace muchos años con todo su equipo riojano, que son buenos compañeros y los aprecio un montón. Lo he visto caminar. Lo he visto pedir permiso para salir a caminar. Le he visto darle la confianza para salir a caminar. Y a muchos que estaban alrededor también, tomar las precauciones, porque viste que los peronistas somos ordenados. Yo creo que eso se avaló. Ahora, todos dijimos una cosa que era puntual, si Cristina decidía presentarse, que ese fue el mensaje también, era que no había más discusión ’.

Sin embargo, Sotomayor además de expresar apoyo hacia la ex presidenta, también sentó postura acerca de las disputas internas que sigue teniendo el partido, con enfrentamientos desde las distintas ramas.

‘Tenemos que ser claros, apoyamos profundamente la conducción de Cristina. No la discutí, no la voy a discutir y no la discutiré nunca. Yo soy ordenado y además soy orgánico. Toda la vida lo fui. Hay un montón de veces que a mí particularmente me han pegado con un caño internamente en el partido. Sin embargo, yo siempre he sido muy orgánico ante estas cuestiones. Vamos a seguir en la misma lógica, creo en la conducción de Cristina y creo también que esta conducción de Cristina no debe ser para limarlo a Axel, eso sí me dolaría mucho, porque muchos interpretamos que Axel Kicillof, como Uñac, como demás, son tipos muy comprometidos con la causa nacional, que pueden tener un gran protagonismo para el 2027 y también para ser ejes de conducción para poder construir alternativas de poder desde la oposición’, sostuvo el dirigente.

Una mirada sanjuanina hacia el 2025

Las elecciones del próximo año pondrán en juego bancas de diputados nacionales y hay dos personas dentro del espacio peronista que, si bien no lo expresaron, lo reflejan con acciones, caminando las calles y departamentos de la provincia.

‘Yo creo que hay que estar en campaña permanente porque es la única forma. Se nos acusa siempre a los que estamos haciendo cosas, actividando, tratando de generar ejes de conexión con la gente, con nuestro pueblo, con nuestros electores, con nuestros compañeros y militantes, se nos acusa de eso, de estar en campaña permanente, mientras que otros están en reposo, mientras que los otros están como cosiéndose por ahí. Y la verdad que no, nosotros creemos que hay que tener el contacto directo, si es estar en campaña, generar una actividad, tratar de abrazar a los compañeros en el Día de la Madre, tratar de vincular los proyectos que uno trabaja en lo que le toca, por ejemplo a mí en el Perla Sur, o yo sé que por ahí Cristian (Andino) anda caminando muchísimo y que sale y que va, yo no veo otros compañeros con la vocación que tienen ellos, yo no veo atendiendo el teléfono a muchos dirigentes en San Juan y me parece que eso también tiene que ser una reflexión para todos’.

Al ser consultado por Fabián Gramajo, Sotomayor destacó que tiene ‘muy buena relación, nosotros con Fabián hemos compartido la conducción de la Comunidad Peronista de San Juan, yo por supuesto soy mucho más joven que el Fabián. Siempre hemos hablado, siempre nos hemos llamado, nos hemos reído de cosas, hemos llorado de cosas juntos, yo soy amigo de él, amigo de Daniela desde hace muchos años, así como con Cristian que lo conozco de muy jovencito cuando quería ser candidato a concejal y yo era un niño y la verdad que venía por mi casa, porque mi casa siempre fue una casa militante, entonces creo que los dos son buenas opciones y está bueno con el peronismo , tengamos mucha cantera’.

Sorprendido por la salida de Mondino y preocupación por las relaciones internacionales

Una noticia que ganó la portada y los medios el pasado miércoles fue la salida de Diana Mondino, Canciller argentina, del equipo de Javier Milei.

Sobre esta noticia, el representante sanjuanino del Parlasur, dijo sentirse sorprendido por la salida, como por las relaciones internacionales.

‘Hay una preocupación. El bloque ha sacado un comunicado donde vemos la preocupación de lo que pasa con la política exterior argentina, que es muy fuerte, posicionamientos totalmente extraños de cara al mundo, posicionamientos ideológicos raros, un día un comentario, otro día otro, la salida de embajadores, la retirada histórica de embajadores, vemos ahora de nuevo tratando de ver cómo pueden volver a relacionarse España que es uno de nuestros principales actores estratégicos en la cooperación, en el comercio y en la política exterior. Siempre hemos ido con España muy conjunto en todo lo que tiene que ver con resoluciones de conflicto, entonces me parece que es algo que verdaderamente alarma a quienes de alguna manera estamos en el bloque de Unión por la Patria’, analizó Sotomayor.