El diputado del Frente Renovador, Franco Aranda, estuvo en Banda Ancha en la antesala de un año que tendrá una gran carga política por ser electoral. Declaró: ‘Nunca tuve problema con Baistrocchi, mi enfrentamiento era con Uñac’ y destacó la buena relación con Fabián Gramajo, pese a no hablar con él ‘hace bastante’.

El diputado que ingresó a la nueva composición de la Cámara de Diputados por el espacio del peronismo, hoy se encuentra en una posición distinta a compañeros de lista. Es que Aranda hace algunas sesiones acompaña en ocasiones con su voto al oficialismo, mientras que el bloque San Juan Vuelve se acopló al ala uñaquista en las decisiones.

Estos cambios son propios de la política y Aranda contó cómo sucedió el quiebre con el espacio que integraba cuando era jefe comunal, pues declaró que su enfrentamiento era con Uñac.

Aranda mantiene charlas con distintos sectores, encontrando coincidencias. Pero con uno que aún no mantuvo un encuentro fue con el espacio de Emilio Baistrocchi.

‘Con Baistrocchi no nos hemos juntado. La verdad que no hemos tenido la charla que he tenido con Luis Rueda, pero bueno, esto es política y en política uno tiene que tratar de escuchar a todos. Con los que está de acuerdo y con los que no está de acuerdo, porque siempre tiene algo importante que decir. Y bueno, donde se pueda encontrar coincidencias, en buena hora. Y donde no haya coincidencias, y tratar de buscarlas. Y si no hay, bueno, no hay. Pero escuchar también lo que piensa el otro’, declaró Aranda.

El ex intendente mantuvo una disputa electoral con Baistrocchi, quien ganó la primaria y luego terminó siendo electo intendente de la Capital. Esto ocasionó rispideces, pero Aranda, años después le bajó el tono y contó con quién estaba enfrentado realmente.

‘Yo nunca tuve problemas con Baistrocchi. Pero mi enfrentamiento era con Uñac, no con Baistrocchi. Baistrocchi fue la herramienta que usó Uñac para atacarme a mí. Pero no, mi problema no era con Baistrocchi. Ni tampoco lo tenía yo con Uñac, lo estuvieron conmigo. Pero es un tema que quedó en el pasado para mí. Yo hoy con Uñac tengo buena relación’, contó el legislador.

Buena relación con Gramajo, pero poca charla

Dentro de la lista que depositó a Aranda en la Legislatura, el candidato a vicegobernador era Fabián Gramajo. Sobre la relación con el chimbero, el diputado contó que ‘hace bastante que no hablo con Fabián, pero siempre he tenido buena relación con Fabián y la sigo manteniendo.

No hemos tenido oportunidad últimamente de juntarnos, pero seguramente nos juntaremos más adelante con Gabriel (Sánchez), que es un gran diputado, tengo muy buena relación también. Pero bueno, yo sé, todos sabemos, digo, aquí no vamos a descartar las intenciones de Fabián, está trabajando muchísimo. Él quiere ser candidato a diputado, por lo menos la sensación que da y está trabajando para eso. Creo que está haciendo un buen trabajo. Va a tener que resolver ahí adentro del PJ, porque evidentemente no es el único con intenciones’.