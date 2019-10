Alberto Agüero: "Piñera, está desorientado, me hace acordar a Macri después de las PASO"

El caos en Chile se agudiza cada vez más. Por esto, y en una mirada regional, Alberto Agüero del PTP visitó Banda Ancha y realizó una lectura profunda. "Chile es el segundo caso de dimensiones importantes, primero estuvo el caso de Ecuador, y de la misma forma la chispa que enciende es el tema tarifas, combustible o cospel de metro. Estamos viendo al pueblo chileno y ecuatoriano que emergen contra las teorías neoliberales", dijo el referente.

Así mismo, el problema en el país trasandino abrió la puerta a diversos comentarios, entre ellos, el de Macri y Piccheto, quienes relacionaron este problema con una clara tendencia a "Venezuela o Cuba", algo que a Agüero le parece "oportunista": "Es una muy mala lectura, Piñera estaba desorientado, lo vimos en su discurso cuando habla de estar en guerra cuando desde la misma fuerza militar descartaron esta posibilidad. Él le declara la guerra al pueblo. Él tendría que haber reflexionado, me hace acordar a Macri después del 11 de agosto", sentenció.

Por otro lado, el integrante del Frente de Todos le respondió a Susana Laciar, candidata a Diputada de Juntos por el Cambio, sobre sus comentarios de elegir una Argentina "que quiere trabajar o una que ignora la corrupción": "¿Si habíamos heredado un país que no trabaja porqué no lo solucionaron? Han profundizado el problema del trabajo, el problema del jubilado, el pueblo ya no escucha esas cosas".

Finalmente, Agüero le resto importancia al tema de los cuadernos de Centeno: "Es algo que aparece ahora, justo a días de las elecciones", concluyó.