La crisis chilena en la mirada de un protagonista político de ese país

El Alcalde de Vicuña, Rafael Vera, analizó en Banda Ancha la crítica situación que vive su país y aseguró que todo es una acumulación de desigualdades que hizo explotar una bomba: “Siempre se dijo que este era un país increíblemente desigual en términos de que había gente con muchos recursos y gente muy pobre, esto podría haber ocurrido antes pero yo creo que la ex Presidente Michel Bachelet en su primer mandato toma la determinación de hacer las pensiones básicas solidarias”, esto significa que las personas que no pudieron ahorrar en su vida bajo el sistema de ART no tenían jubilación o pensión como le llaman en el vecino país, eso atenuó la situación en su momento.

El Alcalde amplió que si uno no aporta o ahorra no tiene dinero al momento de su jubilación en ese país. En ese momento Bachelet implementó un beneficio social de este tipo para personas que estaban desamparadas que era mínima pero alcanzaba a unos 700 mil adultos mayores, según explicó el Alcalde de Vicuña.

Esto se suma a diferencias que hubo desde la Justicia para empresarios que cometieron actos de corrupción y solo se les condenó con una multa en dinero y clases de ética en la universidad.

Todos fueron factores que fueron acumulando descontento en la gente, a esto se le suma la generación de corrupción por parte de los militares, carabineros, la iglesia: “también ha tenido grandes problemas esto genera una explosión social similar a la que ocurrió en París”, dijo la autoridad trasandina.

“Creo que esto era una bomba de tiempo que no se desata por el aumento del metro sino porque se suma todo y genera esta explosión”, cerró.