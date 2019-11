Golpe de Estado: En San Juan, bolivianos quieren una solución pacífica con elecciones

Este domingo, se inició un Golpe de Estado en Bolivia, por el cual el presidente Evo Morales se vio obligado a renunciar a su cargo. En este sentido, dialogamos con Anastasio López, presidente de la Colectividad Boliviana en San Juan, quien expresó que están muy preocupados pero que prefieren tomar con calma las cosas. "Esperamos una solución pacífica, en primer lugar porque siempre estamos al lado del compañero Evo Morales, quien en las elecciones ganó con el 40% de los votos", explicó.

López dijo que la oposición instaló la idea de que hubo fraude, algo que se sabía que iban a hacer, motivo por el cual ha estado muy tensa la situación. "Tengo familiares en Bolivia y es lamentable. Han sido perseguidos los campesinos, han quemado la casa de la hermana de Evo y del gobernador de Sucre", detalló. Destacó que Fernando Camacho, uno de los líderes de la oposición, ha sido un peón de las compañías petroleras y que estaba hace cuatro años preparándose para esto.

"Son peones de las corporaciones, no han terminado ni una carrera. Se ha instalado una situación de peligro que no era real", aseguró. Por último, afirmó que siempre en cualquier elección hay irregularidades y puede que las hubo pero que deben haber sido mínimas. "Hay que saber ganar y perder, no hay que llegar a la violencia, no se justifica. Estaba bien que hubiera segunda vuelta y que fiscalicen organismos internacionales", concluyó.