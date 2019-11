El golpe en Bolivia, contado en primera persona por un sanjuanino

Fernando Moncho, un sanjuanino que vivió en Bolivia, dialogó con Canal 13 sobre el golpe de Estado que sufre el país vecino. Manifestó que, por la gente que ha conocido, es muy triste saber lo que viven, ya que antes del golpe la situación era caótica, donde de noche no se dormía porque había corridas y saqueos.

"La gente no va a trabajar y quienes tienen negocios se dedican a cuidarlos, esto continúa hasta hoy en La Paz. Lo que vi es que hay un grupo que quiere a Morales y reivindica sus conquistas y están quienes lo odian directamente", expresó. Explicó que no hay alguien que no quiera a Evo Morales pero que reivindique alguna de sus políticas, por ejemplo.

"Hay un componente racial muy grande en Bolivia. Se ven en todos los negocios carteles por ley que dicen 'todos somos iguales'", detalló. Destacó que existe mucho racismo, la gente pobre prácticamente no es ni saludada por gente de otros estratos y que hay zonas muy pobres, que no están integradas al sistema.