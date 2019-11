Elecciones en la UNSJ: "Uno tiene la experiencia", aseguró Cocinero

"Uno tiene la experiencia que es muy importante para hacer un gobierno dentro de la universidad. Y eso indudablemente no voy a negar que me lo ha dado este cargo que he ejercido", dijo el secretario de Obras y Servicios de la Universidad Nacional de San Juan, Jorge Cocinero, en entrevista en Banda Ancha. Así se plantó de cara a las elecciones para el Rectorado que vendrán en 2020.

Debido a la multiplicidad de candidatos anotados a esta altura -seis según el cálculo aceptado mayoritariamente- se abre la posibilidad de acuerdos políticos para reducir las alternativas y ganar en competitividad. Sin embargo, Cocinero puso reparos a la hora de responder sobre el asunto.

"Siempre está el diálogo. Creo que con diálogo un puede llegar a grandes entendimientos", definió. "Pero también quiero ser claro en esto. A veces muchos de los candidatos que están en juego creo que somos personas que nos conocemos entre nosotros y que sabemos cuáles son nuestras tesituras, nuestras fuerzas o debilidades", advirtió.

Vale entender entonces, que más allá de la vocación por el diálogo, hay cuestiones que están muy dichas y conocidas entre los protagonistas. De manera que posiblemente los márgenes de acuerdo sean los que ya se vieron hasta ahora y no mucho más.

Por otra parte, Cocinero se despegó de la bendición del rector Oscar Nasisi, un gesto político que podría ocurrir de todas maneras aunque más adelante.

"Hemos tratado dentro de nuestra agrupación de que nos hagamos valer por quienes somos, sin esperar ningún apoyo. Creo que más allá de las excelentes relaciones que pueda tener con el rector, me parece que es hasta un compromiso demasiado grande para él estar esperando una bendición. A la comunidad educativa le tenemos que mostrar otras verdades y realidades", sostuvo.