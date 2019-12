Fuerte cruce a Maza Pezé: "Si no le gusta su cargo que renuncie"

La suba de las dietas para la planta política de Angaco sigue dando que hablar. El ex candidato a diputado nacional del Frente San Juan Primero, Mauricio Chanquía, expresó que si al intendente electo, Carlos Maza Pezé, no le gusta el lugar que ocupa, por la remuneración que recibe, que renuncie. "Cuando construimos el frente decidimos no participar en el Justicialismo ni en Cambiemos porque pensábamos en una administración austera, democrática y participativa, evidentemente el intendente no entendió nada", sostuvo.

Chanquía manifestó que sienten deshorna, porque el jefe comunal tomó esta medida tan sensible teniendo en cuenta la responsabilidad que le transmitió la ciudadanía con el voto. "Nos deja preocupados por la falta de oído, los audios que se han filtrado dan cuenta de lo que piensa en cuanto a la opinión pública", explicó. El dirigente consideró que esto es es negativo porque ante el rechazo social, Mazá Pezé no ha tenido la grandeza ni la honestidad política de rever la medida.

"Se lo vamos a pedir, nosotros estamos preocupados de cómo ir en contra de la pobreza, en Angaco hay grandes dificultades, principalmente la gente desocupada", detalló. Por último, destacó que en el Frente San Juan Primero se definió la candidatura de Maza Pezé porque él se acercó debido a que en su partido no iba a tener lugar. "Buscábamos que sus buenos proyectos se lleven a cabo. Igual ningún concejal, de ningún partido político, se opuso. Es totalmente desubicado", finalizó.

