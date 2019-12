Exclusivo: el Defensor del Pueblo a solas con Canal 13

Se termina el año pero empieza la tarea para Pablo García Nieto en la Defensoría Del Pueblo. El ex diputado, entiende claramente que este cargo se basa con cierta objetividad de por medio y en pos de defender al ciudadano, así sea que deba cargar contra el ejecutivo provincial. Sin embargo, el ex candidato a intendente habló en exclusiva en Banda Ancha y señaló que puede convivir con su postura política.

"No cuelgo la carrera política, presenté mi renuncia a la Junta Departamental de Rawson, pero la vocación no puede estar sesgada porque alguno puede entender que no soy capaz de cumplir con mi función de Defensor del Pueblo", explicó García Nieto a Canal 13. Para el ex legislativo un ejemplo fresco pero entendible es la generación millenial: "Los millenial nos enseñan muchísimo, hay que entender que podemos cumplir sin tener que dejar de ser nosotros, que podemos tranquilamente compatibilizar las cosas".

Pero, más allá de las funciones oficiales, el espacio Rawson Nuevo es una agrupación que, con mucho trabajo, García Nieto llevó adelante y que no planea. "El espacio Rawson Nuevo es una participación generosa, que hemos llevado adelante con mucho cariño, hoye es un espacio donde mucha gente hace muchas cosas, vamos a seguir con esta propuesta y voy a seguir en este espacio", concluyó García Nieto.