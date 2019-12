López pide darle la oportunidad a Alberto para reactivar la economía

La senadora sanjuanina, Cristina López, cuestionó en Canal 13 la posibilidad de que la oposición no de quorum para tratar el proyecto de emergencia económica. "Están haciendo un juego, que está dentro de lo que puede hacer, pero no me parece que esto traiga tranquilidad a la situación", aseguró. En este sentido, destacó que hace falta que den quorum bajando al recinto y den cuenta de los puntos en los que no están de acuerdo, porque esto es lo más saludable para lo que atraviesa el país.

"Hay que decir que Argentina tiene alto nivel de desempleo y demás índices que la gente vive en carne y hueso. Desde el bloque Argentina Federal nunca actuamos así", detalló. Explicó que cuando ellos fueron oposición garantizaron la gobernabilidad y estabilidad al Gobierno Nacional al que no veían fuerte. "Decidimos ampliar nuestra perspectiva para apoyar proyectos de los que teníamos dudas. Fuimos responsables para ayudar a esta transición que ha sido pacífica", agregó.

Noticias Relacionadas Atención Jubilados: confirmaron el bono extra para Diciembre y Enero

Expresó que con este gesto que está dando la oposición, todo indica que van a actuar de manera distinta a ellos, pero que en Alberto Fernández ven esperanza de consensuar. "Es un hombre compresivo que ha dialogado con diferentes sectores. El proyecto es muy amplio y lo que se le critica es que le falta una faceta productiva", manifestó. Por último, sostuvo que para la reactivación económica hay que estudiar este proyecto y darle la oportunidad al Gobierno, que lleva una semana de gestión, para que esto se dé.