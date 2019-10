Adicus elige este miércoles a sus nuevas autoridades

Este miércoles uno de los gremios que nuclea docentes universitarios va a elecciones. Se trata de ADICUS que tiene a dos listas enfrentadas en esta oportunidad. Curiosamente, los candidatos comparten la conducción actual pero terminaron enfrentados. Por un lado, el secretario general Jaime Barcelona, quien va por la reelección. Por el otro, la adjunta, Mónica Morvillo, quien además es consejera superior.

Ambos fueron invitados al programa Banda Ancha este martes, en la víspera del día del comicio, para que cada uno tuviera su espacio de expresión. La intención no era enfrentarlos sino que cada uno pudiera hablar en distintos momentos, pero el mismo día, en favor de la pluralidad. Barcelona se excusó de asistir, alegando que tenía que dictar clases. Morvillo, en cambio, aceptó la convocatoria.

La dirigente sindical aseguró que su lista se diferencia de la del oficialismo por "la forma de ver el gremio". Agregó que "se trata de volver a los valores de los objetivos que tiene el gremio que es la defensa de los derechos laborales de los docentes. Cuando comenzamos la gestión con Barcelona lo hicimos en un momento histórico que fue la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. Pero eso se fue dejando de lado, entramos con mucho entusiasmo y cuando empezamos a trabajar juntos se empezaron a diluir muchos objetivos respecto de la aplicación del convenio".

Por eso, uno de los principales objetivos de la candidata es logra la aplicación de esa normativa. Además, Morvillo se defendió de la acusación de ser deudora del sindicato. Reconoció que está demorada en el pago de una cuota. "No es cierta la deuda, es verdad que debía una cuota pero eso no es un delito. Me pareció de una violencia institucional terrible", aseguró.

Las elecciones serán este miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 20. Habrá urnas en cada facultad de la UNSJ, en las escuelas Industrial y Comercio, en el Rectorado, en Deportes, en Jáchal y en la Escuela de Música.