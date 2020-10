Varias malas noticias por delante

Impresionan los números porque resulta inevitable ponerles humanidad. En 10 días, solamente el centro de testeos instalado en el Estadio Aldo Cantoni llevó a cabo unos 5.000 hisopados. Alrededor del 20 al 25% tuvo resultado positivo, según informó la licenciada en enfermería responsable del lugar, consultada por el móvil de Canal 13. A diario miles de sanjuaninos y de sanjuaninas se siguen sometiendo a la prueba, con un nudo en la garganta, con aislamiento preventivo hasta recibir el resultado. Una confirmación que llega con demora por el pico de demanda que está soportando el sistema sanitario.

Si se tomara como muestra esa cabina dispuesta en el Aldo Cantoni, habría que inferir que 2 de cada 10 personas hisopadas tiene Coronavirus. Y solamente están testeando a hombres y mujeres con síntomas. Quien haya contraído el virus pero está transitando la infección sin ninguna señal, sigue haciendo su vida con normalidad y, con seguridad, contagiando a su alrededor.

Vale repetir hasta el cansancio: si hay algún consenso en torno del Covid 19 a escala global, es que la única medida efectiva es la prevención con distanciamiento social. Las drogas experimentales, las que recomienda algún presidente o las que se promocionan desde el anonimato en redes sociales y Whatsapp, no garantizan absolutamente nada. El único acuerdo en medio del caos es alejarse un metro y medio a dos metros entre personas, llevar colocado correctamente el barbijo y lavarse las manos con obsesión.

Aunque suene duro decirlo, es indispensable poner todos los datos sobre la mesa para tomar decisiones de índole personal. San Juan está apenas carreteando en la curva de contagios. La velocidad de transmisión viral se ha acelerado. Se sigue achicando el tiempo de duplicación de casos. Mientras algunos sectores continúan pidiendo el confinamiento, el corte total de todas las actividades, otro amplio sector ruega que no haya retrocesos porque el paso siguiente sería la quiebra, el abismo.

Sergio Uñac volvió a pronunciarse en este sentido en la reunión de gabinete mantenida ayer. No habrá Fase 1. Entiende que no hay margen para detener la provincia. Entonces, como paliativo se redobló el compromiso de ejercer los controles. Aún así, será insuficiente si no hay una toma de conciencia colectiva. Si hay aglomeraciones, hay contagio. Sin hay proximidad, hay contagio. El razonamiento es así de básico, carente de toda sofisticación.

El eje de la pandemia se desplazó desde el Área Metropolitana de Buenos Aires o AMBA, hace varias semanas. El viernes pasado, cuando el presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena otros 14 días, el 55 por ciento de los contagios se producía en el interior. Esta semana subió al 66 por ciento. Es decir, 6 de cada 10 nuevos casos detectados en el país, están ocurriendo en las provincias. San Juan está haciendo su aporte a la estadística, por supuesto.

En Argentina mueren 655 personas por cada millón de habitantes por Covid 19. San Juan este jueves alcanzó los 101 fallecidos, contando cuatro decesos ocurridos en la jornada.

Hay una ocupación del 64 por ciento de camas de terapia intensiva en toda la Nación. Por llegar al 55 por ciento, el presidente Emmanuel Macron declaró la cuarentena estricta en Francia. Aparentemente en la tierra de la libertad, igualdad y fraternidad todavía hay margen social para el retroceso. En Italia estallaron las protestas violentas por una medida similar.

En este rincón austral del planeta, hay provincias muy complicadas. Neuquén tiene el 93 por ciento de ocupación de camas de terapia intensiva, 91 por ciento Río Negro y 84 por ciento Tucumán. San Juan todavía no alcanza esos niveles pero Salud Pública está tomando medidas para prepararse. Esta semana se incrementaron las camas de cuidados críticos en el Hospital Rawson y otras para pacientes moderados y leves en el CEMEC, ex Hospital Español.

La cantidad de internados también se disparó. Según datos oficiales, hay 142 personas en áreas Covid 19 y 39 de ellas en cuidados críticos. El viernes pasado eran 117 internados y 34 en terapia. Además, 20 pacientes están conectados a un respirador para sobrevivir, víctimas de esta peste. Una semana atrás eran 15.

Aún así, San Juan está recién viendo despegar la curva epidemiológica y hasta el momento, ninguna autoridad se atrevió a pronosticar cuándo podría llegar el pico de contagios. Para sumar mayor información y estimar las probabilidades, se multiplicaron los puntos de testeo la semana pasada. Mientras tanto, otras provincias argentinas que tocaron fondo, están empezando a sentir el alivio por el descenso de casos. En Salta y en Jujuy comenzó la desaceleración, según informó la viceministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti.

A veces la tormenta no se puede sortear. Simplemente hay que hacerle frente y prepararse para atravesarla. Esa parece ser la lógica de la pandemia. Hay que recorrerla con las mejores armas. Sabiendo que habrá varias semanas de malas noticias por delante.



JAQUE MATE